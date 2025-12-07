ETV Bharat / state

शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव का आरोप, धरने पर बैठे बजरंग दल के कार्यकर्ता

बजरंग दल ने हरिद्वार में शौर्य सम्मान यात्रा पर पथराव का आरोप लगाया.

SHAURYA SAMMAN YATRA IN HARIDWAR
शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 9:50 PM IST

हरिद्वार: बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज शहर में शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव किया गया. इस दौरान कई कार्यकर्ता श्रीराम चौक पर प्रदर्शन करने लगे. बजरंग दल के कार्यकर्ता श्रीराम चौक के पास धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. काफी देर तक नारेबाजी चलती रही.

सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आश्वासन के बाद कार्यकताओं ने धरना समाप्त किया और जाम को खुलवाया गया.

शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव का आरोप (VIDEO- ETV Bharat)

बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने बताया किए बजरंग दल के कार्यकताओं द्वारा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही थी. सैनी आश्रम में कई जगहों से कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे थे. कनखल और सिडकुल क्षेत्र से कार्यकर्ता सैनी आश्रम पहुंच रहे थे. ज्वालापुर से जब कार्यकर्ता यात्रा लेकर दुर्गा चौक पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया. इस पथराव में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई. उन्होंने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान पथराव की सूचना पर अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचने लगे और श्रीराम चौक पर धरने पर बैठ गए. जाम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और बमुश्किल मामले को शांत कराया. उन्होंने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बजरंग दल ने उचित कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

हरिद्वार में शौर्य सम्मान यात्रा
शौर्य सम्मान यात्रा में पथराव
BAJRANG DAL PROTEST
HARIDWAR BAJRANG DAL
SHAURYA SAMMAN YATRA IN HARIDWAR

