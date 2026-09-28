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DAV कॉलेज में गाली देने वाले हरियाणवी सिंगर का अब UPL की क्लोजिंग सेरेमनी में शो, बजरंग दल ने किया अलर्ट

यूपीएल में मासूम शर्मा का शो ( Etv Bharat+Courtesy- CAU )

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठने लगे हैं. UPL की क्लोजिंग सेरेमनी में मासूम शर्मा की प्रस्तुति प्रस्तावित है. लेकिन अप्रैल में DAV कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान मंच से अभद्र भाषा के विवाद के बाद अब बजरंग दल ने प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेने की बात कही है.