लखनऊ की गोमती नदी में 'बाजरा महफिल' सजेगी; यह नवाबों के दौर की रवायत का 'रिवाइवल'

लखनऊ की महफिल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नवाबों का शहर अपनी तहजीब, परंपरा और रस्म-रिवाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इसी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, जो पुराने लखनऊ की महक को महसूस कराते हैं. इसी कड़ी में गोमती नदी पर खास नवाबी कार्यक्रम होने जा रहा है. यह 'बाजरा महफिल' पुराने दौर की यादों को फिर से ताजा करेगा. नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम में कविता, गजल, शेरो-शायरी, संगीत और कव्वाली का शानदार संगम देखने को मिलेगा. कार्यक्रम में शामिल लोगों के लिए हेरिटेज वॉक का भी आयोजन होगा. आयोजन के प्रमुख और नवाब परिवार से ताल्लुक रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला खुद इसकी अगुवाई करेंगे. लखनऊ की गोमती नदी में 'बाजरा महफिल' सजेगी. (Video Credit: ETV Bharat) दशकों पुरानी परंपरा: उन्होंने बताया कि यह आयोजन हर साल होता है, ताकि पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं जिंदा रहें. यह एक तरह से रवायत का रिवाइवल है. उन्होंने बताया कि पुराने समय में गोमती नदी पर बाजरे (बड़ी नाव) में बैठकर नवाब शेरो-शायरी और कव्वाली का आनंद लेते थे. मीर तकी मीर, मीर अनीस और मिर्जा दबीर जैसे बड़े शायर इन महफिलों में शिरकत करते थे. गोमती के तट पर शहरवासी नवाबी शान-ओ-शौकत का नजारा देखते थे.