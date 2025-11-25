ETV Bharat / state

लखनऊ की गोमती नदी में 'बाजरा महफिल' सजेगी; यह नवाबों के दौर की रवायत का 'रिवाइवल'

नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि गजल, शेरो-शायरी, संगीत और कव्वाली का संगम देखने को मिलेगा.

लखनऊ की महफिल.
लखनऊ की महफिल. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: नवाबों का शहर अपनी तहजीब, परंपरा और रस्म-रिवाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इसी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं, जो पुराने लखनऊ की महक को महसूस कराते हैं. इसी कड़ी में गोमती नदी पर खास नवाबी कार्यक्रम होने जा रहा है. यह 'बाजरा महफिल' पुराने दौर की यादों को फिर से ताजा करेगा.

नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम में कविता, गजल, शेरो-शायरी, संगीत और कव्वाली का शानदार संगम देखने को मिलेगा. कार्यक्रम में शामिल लोगों के लिए हेरिटेज वॉक का भी आयोजन होगा. आयोजन के प्रमुख और नवाब परिवार से ताल्लुक रखने वाले नवाब मसूद अब्दुल्ला खुद इसकी अगुवाई करेंगे.

लखनऊ की गोमती नदी में 'बाजरा महफिल' सजेगी. (Video Credit: ETV Bharat)

दशकों पुरानी परंपरा: उन्होंने बताया कि यह आयोजन हर साल होता है, ताकि पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं जिंदा रहें. यह एक तरह से रवायत का रिवाइवल है. उन्होंने बताया कि पुराने समय में गोमती नदी पर बाजरे (बड़ी नाव) में बैठकर नवाब शेरो-शायरी और कव्वाली का आनंद लेते थे. मीर तकी मीर, मीर अनीस और मिर्जा दबीर जैसे बड़े शायर इन महफिलों में शिरकत करते थे. गोमती के तट पर शहरवासी नवाबी शान-ओ-शौकत का नजारा देखते थे.

कार्यक्रम में क्या-क्या होगा: नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक से होगी. वहां 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद कवि, शायर, कव्वाल और मेहमान नाव पर सवार होकर गोमती में सफर करेंगे. यह नावें पहले क्षेत्र मंजिल की ओर बढ़ेगा और फिर पक्के पुल के पास कार्यक्रम का समापन होगा.

शाम-ए-अवध की पहचान: नवाब मसूद अब्दुल्ला ने लखनऊ की ‘शाम-ए-अवध’ का जिक्र करते हुए बताया कि यह परंपरा दुनिया में मशहूर है. नवाबों के समय में शाम होते ही शहर में महफिलें सज जाती थीं. कोठियों में तवायफों का मुजरा होता था. शेरो-शायरी और संगीत अपनी रौनक पर होता था. उन्होंने कहा कि सुबह-ए-बनारस और शाम-ए-अवध की अलग पहचान है. यही पहचान वापस लाने और धरोहर को नई जिंदगी देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: उन्होंने यह भी कहा कि यदि जिला प्रशासन ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करे तो लखनऊ में पर्यटन और बढ़ सकता है. यहां आने वाला हर पर्यटक पुराने दौर की जिंदगी को महसूस कर सकेगा. इस बार का बाजरा महफिल कार्यक्रम न सिर्फ अतीत की यादें ताजा करेगा, बल्कि लोगों को उस दौर की तहजीब और अदब का अनुभव भी कराएगा.

यह भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर में आज धव्जारोहण करेंगे पीएम मोदी, 32 मिनट की शुभ घड़ी होगी बेहद खास

TAGGED:

BAJRA MEHFIL BANKS OF GOMTI RIVER
LUCKNOW GOMTI RIVER MAHFIL
LUCKNOW GLIMPSE OF NAWAB CULTURE
गोमती किनारे सजेगी बाजरा महफिल
LUCKNOW LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.