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अलवर मंडी में बाजरे की बंपर आवक, 24 दिन में 1.35 लाख क्विंटल पहुंचा, किसान बोले-इस बार अच्छी पैदावार हुई

मंडी में बाजरे की ढेरी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: कृषि उपज मंडी में इन दिनों बाजरे की बंपर आवक हो रही है. कम लागत और बेहतर भाव मिलने से किसान उत्साह के साथ उपज लेकर पहुंच रहे हैं. 7 से 30 सितंबर तक महज 24 दिन में मंडी में 1 लाख 35 हजार 800 क्विंटल बाजरा आ चुका है और आवक में और तेजी की उम्मीद है. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया- अगले 15 से 20 दिनों तक मंडी में प्रतिदिन करीब 10 हजार कट्टे बाजरा आने का अनुमान है. इसके बाद भी पूरे साल मंडी में रोजाना लगभग एक से दो हजार कट्टे बाजरे की आवक बनी रह सकती है. मंडी में लगातार पहुंच रही उपज से बाजरे के कारोबार में तेजी बनी हुई है. बेहतर भाव और बाजार में मांग बने रहने से बाजरे की फसल किसानों के लिए आय का प्रमुख साधन बनने लगी है.