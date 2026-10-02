अलवर मंडी में बाजरे की बंपर आवक, 24 दिन में 1.35 लाख क्विंटल पहुंचा, किसान बोले-इस बार अच्छी पैदावार हुई
किसान विकास कुमार ने बताया- मंडी में बाजरे के 2175 से 2225 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिले हैं.
Published : October 2, 2026 at 7:58 PM IST
अलवर: कृषि उपज मंडी में इन दिनों बाजरे की बंपर आवक हो रही है. कम लागत और बेहतर भाव मिलने से किसान उत्साह के साथ उपज लेकर पहुंच रहे हैं. 7 से 30 सितंबर तक महज 24 दिन में मंडी में 1 लाख 35 हजार 800 क्विंटल बाजरा आ चुका है और आवक में और तेजी की उम्मीद है. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया- अगले 15 से 20 दिनों तक मंडी में प्रतिदिन करीब 10 हजार कट्टे बाजरा आने का अनुमान है. इसके बाद भी पूरे साल मंडी में रोजाना लगभग एक से दो हजार कट्टे बाजरे की आवक बनी रह सकती है. मंडी में लगातार पहुंच रही उपज से बाजरे के कारोबार में तेजी बनी हुई है. बेहतर भाव और बाजार में मांग बने रहने से बाजरे की फसल किसानों के लिए आय का प्रमुख साधन बनने लगी है.
चार-पांच साल में बाजरे के भाव में हुआ सुधार: प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि राजस्थान के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं. पिछले चार-पांच वर्षों की तुलना में इस बार बाजरे के भाव में सुधार हुआ है. पहले मंडियों में बाजरा करीब 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकता था, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 2100 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रही है. भाव में सुधार होने से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है. बाजरे की खेती में अन्य फसलों की अपेक्षा कम लागत आती है और मंडी में किसानों को अच्छा भाव भी मिलता है.
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हरियाणा और पंजाब के पोल्ट्री फार्म में ज्यादा मांग: प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया- राजस्थान में उत्पादित बाजरे की मांग दूसरे राज्यों के बाजारों में भी बनी हुई है. हरियाणा और पंजाब के पोल्ट्री फार्म में राजस्थान के बाजरे की खपत ज्यादा होती है. हरियाणा में पशु आहार और कैटल फीड के क्षेत्र में भी बाजरे का उपयोग किया जाता है. पंजाब में स्थानीय उत्पादन अपेक्षाकृत कम होने के कारण वहां की कुछ कंपनियां हरियाणा के माध्यम से बाजरे की खरीद करती हैं. पशु आहार, पोल्ट्री उद्योग और मंडियों में मांग बनी रहने से अन्य प्रदेशों में भी बाजरे की मांग बनी रहती है.
खैरथल, मालाखेड़ा और खेड़ली क्षेत्र में भी बाजरे की खेती: जलालपुरिया ने बताया- अलवर के आसपास खैरथल, मालाखेड़ा, खेड़ली सहित कई क्षेत्रों में किसान बाजरे की खेती करते रहे हैं. मंडी में बेहतर भाव मिलने से खरीफ फसल से होने वाली आय अगली फसल के लिए बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में किसानों के लिए बड़ा सहारा बनती है. केंद्र सरकार की ओर से मोटे अनाज को प्रोत्साहित किए जाने के बीच बाजरे की खेती के प्रति किसानों का आकर्षण बढ़ा है. बाजरा पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मोटा अनाज है और इसका उपयोग भोजन के साथ पशु आहार तथा अन्य व्यावसायिक जरूरतों में भी किया जाता है.
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बाजरे का इस साल रकबा हुआ कम: कृषि विभाग के अधिकारी पीसी मीणा ने बताया- इस साल अलवर जिले में बाजरे का रकबा एक लाख 45 हजार 600 हेक्टेयर रहा. इस साल जिले में बाजरे का उत्पादन 2.16 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर रहने की उम्मीद है. इस साल मंडी में बाजरे के भाव 2100 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं. गत वर्ष अलवर जिले में बाजरे का रकबा 1 लाख 48 हजार 356 हेक्टेयर था. वहीं खैरथल-तिजारा जिले में इस साल बाजरे का रकबा 84 हजार 200 हेक्टेयर रहा है.
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अच्छे भाव मिलने से किसान खुश: खैरथल-तिजारा जिले के बुराड़ी गांव के किसान विकास कुमार ने बताया- इस साल 10 बीघा में बाजरे की खेती की. इस बार मंडी में बाजरे के 2175 से 2225 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिले हैं, जो अच्छे हैं. इस बार बाजरे की पैदावार अच्छी रही है, जिससे किसानों में खुशी है.
वहीं मुंडावर क्षेत्र के किसान सुब्बाराम ने बताया कि उन्होंने दो बीघा में बाजरे की फसल बोई थी. उनके खेत में बाजरे की अच्छी पैदावार हुई और मंडी में 2155 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले हैं. उन्होंने बताया कि उनके साथ मंडी में कई अन्य किसान भी बाजरे की फसल बेचने आए थे, उन्हें भी अच्छे भाव मिले हैं, जिससे सभी खुश हैं.