बाजपुर पप्पू हत्याकांड में 10 साल बाद फैसला, आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी, जानिये वजह

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में वर्ष 2015 में बाजपुर में हुए चर्चित मजदूर पप्पू हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा, जिसके चलते आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया.

जनपद उधम सिंह नगर बाजपुर में वर्ष 2015 में हुए मजदूर पप्पू हत्याकांड में अदालत का फैसला लगभग एक दशक बाद आया है. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी मलखान सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. दोनों पर अवैध संबंधों के चलते पप्पू की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप था.

मामले के अनुसार, गणेश घाट, स्वार, रामपुर निवासी मनोज कुमार ने थाना बाजपुर में मुकदमा दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया था कि उसका बड़ा भाई पप्पू पिछले चार वर्षों से बाजपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था. उसने यह भी कहा कि पप्पू की पत्नी के हकीमगंज, स्वार (उत्तर प्रदेश) निवासी मलखान सिंह से अवैध संबंध थे. जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.