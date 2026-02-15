ETV Bharat / state

बाजपुर पप्पू हत्याकांड में 10 साल बाद फैसला, आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी, जानिये वजह

कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. दोनों पर ही हत्या का आरोप था.

बाजपुर पप्पू हत्याकांड
Published : February 15, 2026 at 8:29 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में वर्ष 2015 में बाजपुर में हुए चर्चित मजदूर पप्पू हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा, जिसके चलते आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया.

जनपद उधम सिंह नगर बाजपुर में वर्ष 2015 में हुए मजदूर पप्पू हत्याकांड में अदालत का फैसला लगभग एक दशक बाद आया है. तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी मलखान सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. दोनों पर अवैध संबंधों के चलते पप्पू की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप था.

मामले के अनुसार, गणेश घाट, स्वार, रामपुर निवासी मनोज कुमार ने थाना बाजपुर में मुकदमा दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया था कि उसका बड़ा भाई पप्पू पिछले चार वर्षों से बाजपुर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था. उसने यह भी कहा कि पप्पू की पत्नी के हकीमगंज, स्वार (उत्तर प्रदेश) निवासी मलखान सिंह से अवैध संबंध थे. जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

22 अप्रैल 2015 की रात पप्पू का शव थाना बाजपुर क्षेत्र के एक खेत में मिला था. पुलिस जांच के दौरान पत्नी से पूछताछ की गई. जिसमें कथित रूप से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी. पुलिस के अनुसार घटना के समय पप्पू शराब के नशे में था. हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता विक्रमजीत सिंह और आरडी मजूमदार ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं. इसी आधार पर संदेह का लाभ देते हुए दोनों को दोषमुक्त करार दिया गया है. इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जो वर्षों तक क्षेत्र में सुर्खियों में बना रहा था.

