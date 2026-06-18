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मोहम्मद रफी हत्याकांड: हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्रकैद की सजा को गैर-इरादतन हत्या में किया परिवर्तित, पढ़ें पूरी खबर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में साल 2021 में हुए मोहम्मद रफी हत्याकांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी विक्की उर्फ मंगल सिंह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने हत्या में दी गई उम्रकैद की सजा को संशोधित कर गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया है. न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

मामले के अनुसार 17 मार्च 2021 को बाजपुर स्थित राणा फार्म में मोहम्मद रफी और आरोपी विक्की उर्फ मंगल सिंह के बीच विवाद हो गया था. अभियोजन के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी ने लकड़ी के डंडे से मोहम्मद रफी के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई. इसके बाद आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. सत्र न्यायालय, उधम सिंह नगर ने वर्ष 2024 में आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था.

इस निर्णय को आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. अपील में तर्क दिया गया कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुए झगड़े का परिणाम थी तथा आरोपी की हत्या करने की मंशा नहीं थी. न्यायालय ने यह भी पाया कि घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी. आरोपी और मृतक के बीच कोई पुरानी शत्रुता सिद्ध नहीं हुई तथा घटना में केवल एक घातक वार किया गया था. न्यायालय के अनुसार परिस्थितियां यह नहीं दर्शातीं कि आरोपी ने पूर्व योजना बनाकर हत्या की हो या उसने असामान्य क्रूरता का प्रदर्शन किया हो.