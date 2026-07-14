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घूसखोर CO गिरफ्तार, बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन

बिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई हुई है. रिश्वत मामले में सीओ को गिरफ्तार किया गया है. पढे़ं पूरी खबर..

Bajpatti Circle Officer arrested
सीतामढ़ी में निगरानी की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 6:50 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल के अंचलाधिकारी प्रभात कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने मंगलवार को ये कार्रवाई की है. वर्ष 2025 में दर्ज एक भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक्शन हुआ है.

वारंट के आधार पर हुई गिरफ्तारी: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम मंगलवार को बाजपट्टी पहुंची. टीम ने सीधे अंचलाधिकारी प्रभात कुमार के सरकारी आवास पर दस्तक दी. न्यायालय से जारी वारंट दिखाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया. आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निगरानी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई.

बाजपट्टी के सीओ प्रभात कुमार गिरफ्तार (ETV Bharat)

रिश्वत मांगने का है आरोप: प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी कार्य कराने के बदले अवैध रूप से रिश्वत की मांग की थी. इस संबंध में वर्ष 2025 में निगरानी थाना में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच की. जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.

प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप: सीओ की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई. सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में इस कार्रवाई की चर्चा होने लगी. कई लोग यह जानने के लिए मौके पर पहुंचे कि आखिर निगरानी की टीम किस मामले में कार्रवाई कर रही है.

Bajpatti Circle Officer arrested
प्रभात कुमार पर निगरानी की दबिश (ETV Bharat)

"प्रभात कुमार के खिलाफ वर्ष 2025 में निगरानी थाना में रिश्वत मांगने का मामला दर्ज हुआ था. जांच पूरी होने के बाद न्यायालय से उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था. उसी वारंट के अनुपालन में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है. उन्हें न्यायालय में पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी."- नरेंद्र कुमार, डीएसपी, निगरानी

क्या है पूरा मामला?: दरअसल, वर्ष 2025 में एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकारी कार्य कराने के बदले अंचलाधिकारी प्रभात कुमार ने रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के आधार पर निगरानी थाना में मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू की गई. जांच पूरी होने के बाद न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। मंगलवार को उसी वारंट के आधार पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बाजपट्टी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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Last Updated : July 14, 2026 at 6:50 PM IST

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