लखनऊ के होटल में जानी-मानी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का शव मिला

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद फहिम्मुद्दीन जाहिद (45) पुत्र नजीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में हुई है.

लखनऊ के होटल में बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का शव मिला.
लखनऊ के होटल में बजाज फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का शव मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:54 AM IST

Updated : January 17, 2026 at 11:06 AM IST

लखनऊ: राजधानी के विभूति खंड थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में शुक्रवार को होटल के कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी है.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद फहिम्मुद्दीन जाहिद (45) पुत्र नजीरुद्दीन मोहम्मद, निवासी मकान संख्या 104, बिल्डिंग नंबर C-20, पूनम सागर कॉम्प्लेक्स, मीरा रोड ईस्ट, शांति नगर सेक्टर-9, ठाणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है.

मृतक जानी-मानी फाइनेंस कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. वह ऑफिस के काम से लखनऊ आए थे. वह 14 जनवरी 2026 से होटल में ठहरे हुए थे. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. परिजन लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं.

परिजनों के आने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी. अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद कारण स्पष्ट होगा.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि थाना विभूति खंड के होटल से सूचना मिली कि होटल में ठहरा एक व्यक्ति अपने कमरे में अचेत अवस्था में है. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची.

युवक अपने कमरे में बेसुध अवस्था में पाया गया. युवक को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया. वहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

संपादक की पसंद

