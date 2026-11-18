महिला सशक्तिकरण या चुनावी स्टंट? क्या है बैंणी-भुली योजना का गणित, एक क्लिक में जानिए
बैंणी भुली योजना से उत्तराखंड पर 525 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. इससे साढ़े पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 4:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं. इसके साथ ही इस चुनावी वर्ष में सरकार भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है. चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना लागू करने की घोषणा की है. बैंणी-भुली योजना के तहत प्रदेश की करीब 5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा. चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को साधने से जुड़ी इस योजना को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस इसे घटिया राजनीति बता रही तो वही, भाजपा इसे महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना बता रही है.
चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने बैंणी-भुली योजना की घोषणा की. उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में बैंणी-भुली शब्द का इस्तेमाल बेटियों और बहनों के लिए किया जाता है. घोषणा के दौरान सीएम ने कहा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकता है. बैंणी-भुली योजना के जरिए प्रदेश की मातृशक्ति को आर्थिक संबल देने की कोशिश की जा रही है. खासबात ये है कि स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी पांच लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसकी पहली किस्त दिसंबर, 2026 में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.
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बैंणी भुली योजना का गणित: उत्तराखंड में करीब 75 हजार स्वयं सहायता समूह हैं. जिनसे साढ़े पांच लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं. इनमें से तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं. बैंणी-भुली योजना का दायरा इन्हीं समूहों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं तक फैलाया जाना है. योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त दिसंबर में जारी होगी, जबकि दूसरी किस्त विधानसभा चुनाव सम्पन्न ने के बाद जारी होने की संभावना है. इस योजना के तहत हर एक लाभार्थी को करीब 10-10 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिससे राज्य सरकार पर करीब 525 करोड़ रुपए का भार पड़ने की संभावना है. दिसंबर महीने के पहली किस्त जारी होगी. जिसके लिए करीब 262.5 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं.
बैणी भुली योजना पर बोले सीएम धामी, प्रदेश की साढ़े 5 लाख बहनों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, दिसंबर में पहली किस्त #bainibhulischeme #cmdhami #chamoli खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/9tFXNBFLCH https://t.co/nWqrNEFCsz— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 18, 2026
घोषणा पर विपक्ष खड़े कर रहा सवाल: इस योजना की घोषणा होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हर महिला को दो किस्तों में कुल 10 हजार रुपये, यानी पांच-पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है. सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं घर, खेती, पशुपालन, बागवानी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बड़ी भूमिका निभाती हैं. सरकार का तर्क है कि वो सहायता समूहों के जरिए महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्रिय हो रही हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यही वजह है कि सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को मोटिवेट करना चाहती है, मगर चुनाव से पहले इसकी घोषणा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.
मातृशक्ति का सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। बैणी-भुली योजना के माध्यम से प्रदेश की 5 लाख से अधिक माताओं-बहनों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की हर बहन आत्मनिर्भर बने और विकास की यात्रा में बराबर की भागीदार बने। https://t.co/pt6g0cRj44— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 17, 2026
राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या और उनकी भागीदारी चुनावी समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है. ऐसे में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं तक सीधे पहुंचने वाली योजना को राजनीतिक रूप से भी बड़ा कदम माना जा रहा है. भाजपा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए सीधी आर्थिक सहायता वाली योजनाओं को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना चुकी है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी बैंणी-भुली योजना को भी इसी रणनीति का विस्तार माना जा रहा है. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल बता रही है.
बैंणी-भुली योजना के जरिए प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक मजबूती दिया जाएगा. योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इसकी पहली किस्त दिसंबर माह में जारी की जाएगी. स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आजीविका के अवसरों का लगातार विस्तार किया जा रहा है.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम
वही, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह ने कहा इस बात की आशंका कांग्रेस ने पहले ही जाहिर कर दी थी. बिहार चुनाव में इस तरह की योजना के जरिए 10-10 हज़ार रुपए की किश्त भेजी गई. खासबात ये रही कि आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार में दूसरी किश्त महिलाओं को जारी की गई. ऐसे में इसकी आशंका थी कि इस पहल के बाद जिस भी प्रदेश में चुनाव होगा, वहां की महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरह का कृत्य करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की माताएं और बहनें बहुत स्वाभिमानी हैं. ऐसे में पैसे से उनको खरीदा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा ये बहुत ही घंटिया राजनीति है.
पहाड़ की महिलाओं का मनोबल हिमालय से भी ऊँचा है। https://t.co/zNyraumWDQ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 15, 2026
भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा भाजपा का हमेशा ये प्रयास रहता है कि विकास सभी क्षेत्रों और वर्गों तक पहुंचे. उसी को देखते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए योजनाओं को शुरू किया है. ऐसे में प्रदेश की जो आधी आबादी है जिसको प्रतिनिधित्व देने से कांग्रेस ने रोका, उन महिलाओं को भाजपा आगे बढ़ाने का काम कर रही है. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रही है.
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