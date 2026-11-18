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महिला सशक्तिकरण या चुनावी स्टंट? क्या है बैंणी-भुली योजना का गणित, एक क्लिक में जानिए

चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी ने बैंणी-भुली योजना की घोषणा की. उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में बैंणी-भुली शब्द का इस्तेमाल बेटियों और बहनों के लिए किया जाता है. घोषणा के दौरान सीएम ने कहा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकता है. बैंणी-भुली योजना के जरिए प्रदेश की मातृशक्ति को आर्थिक संबल देने की कोशिश की जा रही है. खासबात ये है कि स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी पांच लाख से अधिक महिलाओं को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसकी पहली किस्त दिसंबर, 2026 में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.

बैंणी भुली योजना का गणित: उत्तराखंड में करीब 75 हजार स्वयं सहायता समूह हैं. जिनसे साढ़े पांच लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं. इनमें से तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं. बैंणी-भुली योजना का दायरा इन्हीं समूहों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं तक फैलाया जाना है. योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त दिसंबर में जारी होगी, जबकि दूसरी किस्त विधानसभा चुनाव सम्पन्न ने के बाद जारी होने की संभावना है. इस योजना के तहत हर एक लाभार्थी को करीब 10-10 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जिससे राज्य सरकार पर करीब 525 करोड़ रुपए का भार पड़ने की संभावना है. दिसंबर महीने के पहली किस्त जारी होगी. जिसके लिए करीब 262.5 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं.

घोषणा पर विपक्ष खड़े कर रहा सवाल: इस योजना की घोषणा होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हर महिला को दो किस्तों में कुल 10 हजार रुपये, यानी पांच-पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है. सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है. पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं घर, खेती, पशुपालन, बागवानी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में बड़ी भूमिका निभाती हैं. सरकार का तर्क है कि वो सहायता समूहों के जरिए महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सक्रिय हो रही हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यही वजह है कि सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को मोटिवेट करना चाहती है, मगर चुनाव से पहले इसकी घोषणा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या और उनकी भागीदारी चुनावी समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है. ऐसे में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं तक सीधे पहुंचने वाली योजना को राजनीतिक रूप से भी बड़ा कदम माना जा रहा है. भाजपा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए सीधी आर्थिक सहायता वाली योजनाओं को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना चुकी है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी बैंणी-भुली योजना को भी इसी रणनीति का विस्तार माना जा रहा है. सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल बता रही है.