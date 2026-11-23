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बैलाडीला में मलबे का पहाड़ खिसकने से दहशत, जांच के लिए दंतेवाड़ा जाएगी कांग्रेस

पहाड़ खिसकने से दहशत ( ETV Bharat )

दंतेवाडा: बैलाडीला में लौह अयस्क का बड़ा खदान है. खदान से हर दिन लाखों टन मिनरल्स निकाला जाते हैं. मिनरल्स निकालने जाने के दौरान सैकड़ों टन वेस्ट भी निकलता है. अब यही वेस्ट बड़ी समस्या बनती जा रही है. दरअसल, बैलाडीला में खनन अपशिष्ट (माइनिंग वेस्ट) का पहाड़ खिसकने से वहां पर दहशत फैल गई. पर्यावरण से जुड़ा खतरा बताकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है. कांग्रेस की एक 7 सदस्यीय टीम बैलाडीला में खनन अपशिष्ट का पहाड़ कैसे खिसका इसकी जांच करने जाएगी. जहां पर पहाड़ खिसका है वह डिपॉजिट 14 में आता है. कांग्रेस का कहना है, ''वहां पर हजारों पेड़ पौधे और प्राकृतिक जलधाराओं से स्रोत हैं, पहाड़ के खिसकने से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है.'' कांग्रेस की जांच टीम के समिति संयोजक विधायक लखेश्वर बघेल बनाए गए हैं.

बैलाडीला में माइनिंग वेस्ट का पहाड़ खिसकने से दहशत कांग्रेस का कहना है कि मलबे का बना पहाड़ खिसककर लोहागांव पहुंच मार्ग तक आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है. कांग्रेस की जांच टीम जल्द ही प्रभावित इलाके में पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट लोगों से बातचीत के बाद तैयार करेगी. कांग्रेस ने इस घटना को केवल पहाड़ी से मलबा खिसकने की सामान्य घटना नहीं बताया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय माना है.