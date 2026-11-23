बैलाडीला में मलबे का पहाड़ खिसकने से दहशत, जांच के लिए दंतेवाड़ा जाएगी कांग्रेस
माइनिंग वेस्ट का पहाड़ कैसे खिसका इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की 7 सदस्यीय टीम जांच करेगी. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 2:48 PM IST
दंतेवाडा: बैलाडीला में लौह अयस्क का बड़ा खदान है. खदान से हर दिन लाखों टन मिनरल्स निकाला जाते हैं. मिनरल्स निकालने जाने के दौरान सैकड़ों टन वेस्ट भी निकलता है. अब यही वेस्ट बड़ी समस्या बनती जा रही है. दरअसल, बैलाडीला में खनन अपशिष्ट (माइनिंग वेस्ट) का पहाड़ खिसकने से वहां पर दहशत फैल गई. पर्यावरण से जुड़ा खतरा बताकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है. कांग्रेस की एक 7 सदस्यीय टीम बैलाडीला में खनन अपशिष्ट का पहाड़ कैसे खिसका इसकी जांच करने जाएगी. जहां पर पहाड़ खिसका है वह डिपॉजिट 14 में आता है. कांग्रेस का कहना है, ''वहां पर हजारों पेड़ पौधे और प्राकृतिक जलधाराओं से स्रोत हैं, पहाड़ के खिसकने से वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है.'' कांग्रेस की जांच टीम के समिति संयोजक विधायक लखेश्वर बघेल बनाए गए हैं.
बैलाडीला में माइनिंग वेस्ट का पहाड़ खिसकने से दहशत
कांग्रेस का कहना है कि मलबे का बना पहाड़ खिसककर लोहागांव पहुंच मार्ग तक आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है. कांग्रेस की जांच टीम जल्द ही प्रभावित इलाके में पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट लोगों से बातचीत के बाद तैयार करेगी. कांग्रेस ने इस घटना को केवल पहाड़ी से मलबा खिसकने की सामान्य घटना नहीं बताया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय माना है.
कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति में इनके नाम शामिल
- लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक: जांच समिति के बनाए गए संयोजक
- विक्रम मंडावी, विधायक: जांच टीम के सदस्य
- देवती कर्मा, पूर्व विधायक: जांच टीम की सदस्य
- रेखचंद जैन, पूर्व विधायक: जांच टीम के सदस्य
- मोहम्मद शकील रिजवी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा:जांच टीम के सदस्य
- लालू राठौर, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर: जांच टीम के सदस्य
- अवधेश गौतम, पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा: जांच टीम के सदस्य
एनएमडीसी प्रबंधन और ग्रामीणों से करेगी चर्चा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच समिति के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अविलंब प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें. इस दौरान एनएमडीसी प्रबंधन के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामवासियों से मुलाकात कर घटना के कारणों, मौजूदा हालात और संभावित नुकसान की जानकारी जुटाई जाएगी. समिति को मौके पर पहुंचकर यह भी समझने के निर्देश दिए गए हैं कि खनन अपशिष्ट का इतना बड़ा हिस्सा किन परिस्थिति में खिसका और इससे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर कितना प्रभाव पड़ा. समिति प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं, आवागमन में आई बाधा और प्राकृतिक जल स्रोतों पर पड़े संभावित प्रभाव की जानकारी भी जुटाएगी. इसके बाद जांच रिपोर्ट को समिति के सदस्य अपने नेता को सौंपेंगे.
''खनन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी''
बैलाडीला क्षेत्र देश के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में शामिल है. यहां लंबे समय से खनन गतिविधियां संचालित हो रही है. ऐसे में डिपॉजिट-14 में टेलिंग्स का मलबा खिसकने की घटना ने खनन अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन, पर्यावरणीय निगरानी और सुरक्षा इंतजामों पर बहस शुरू हो गई है. स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक जलधाराओं, नालों और जंगलों को संभावित नुकसान की आशंका के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए निर्धारित उपायों का कितना पालन किया जा रहा है.