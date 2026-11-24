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बैलाडीला में खिसका वेस्ट मेटरियल का पहाड़, जांच के लिए पहुंची कांग्रेस टीम, ग्रामीणों और एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा

ग्रामीणों और एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा ( ETV Bharat )

दंतेवाड़ा: बीते दिनों बैलाडीला खदान से निकले वेस्ट मटेरियल से बना पहाड़ खिसक गया, जिससे खनन अपशिष्ट फैल गया. स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात की सूचना पार्टी को दी. जिसके बाद कांग्रेस ने जांच के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया. कांग्रेस की जांच टीम आज मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की. कांग्रेस का आरोप है कि मलबा खिसकने से डिपॉजिट 14 में पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है. जांच टीम जल्द ही एनएमडीसी प्रबंधन और स्थानीय प्रभावित से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेगी.

वेस्ट मटेरियल का पहाड़ खिसका स्थानीय लोगों ने कांग्रेस की जांच टीम को बताया कि खनन का वेस्ट मलबा भारी मात्रा में इलाके में भर गया है. इसकी वजह से लोग दहशत में तो हैं ही इसके साथ ही लोहागांव का पहुंच मार्ग भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का आना-जाना प्रभावित हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मलबे के फैलने की वजह से प्राकृतिक जलधाराओं और वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है.