बैलाडीला में खिसका वेस्ट मेटरियल का पहाड़, जांच के लिए पहुंची कांग्रेस टीम, ग्रामीणों और एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा
कांग्रेस ने आशंका जताई कि प्राकृतिक जलधारा और पर्यावरण को मलबे से नुकसान पहुंच सकता है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 5:02 PM IST
दंतेवाड़ा: बीते दिनों बैलाडीला खदान से निकले वेस्ट मटेरियल से बना पहाड़ खिसक गया, जिससे खनन अपशिष्ट फैल गया. स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात की सूचना पार्टी को दी. जिसके बाद कांग्रेस ने जांच के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया. कांग्रेस की जांच टीम आज मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की. कांग्रेस का आरोप है कि मलबा खिसकने से डिपॉजिट 14 में पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है. जांच टीम जल्द ही एनएमडीसी प्रबंधन और स्थानीय प्रभावित से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेगी.
वेस्ट मटेरियल का पहाड़ खिसका
स्थानीय लोगों ने कांग्रेस की जांच टीम को बताया कि खनन का वेस्ट मलबा भारी मात्रा में इलाके में भर गया है. इसकी वजह से लोग दहशत में तो हैं ही इसके साथ ही लोहागांव का पहुंच मार्ग भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का आना-जाना प्रभावित हुआ है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मलबे के फैलने की वजह से प्राकृतिक जलधाराओं और वन संपदा को नुकसान पहुंच सकता है.
कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम पहुंची बैलाडीला
जांच के लिए बैलाडीला पहुंची कांग्रेस टीम ने कहा, ''बैलाडीला देश के प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में शामिल है. यहां बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है. खनन प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में अपशिष्ट भी निकलता है, जिसके सुरक्षित प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन की होती है. डिपॉजिट-14 में टेलिंग्स का भारी मलबा खिसकने की घटना ने खनन अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण और पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.''
प्रभावित क्षेत्र में हजारों पेड़-पौधे और प्राकृतिक जलधाराओं के स्रोत मौजूद हैं. ऐसे में मलबा खिसकने से वन संपदा, जल स्रोतों और आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है. पार्टी ने इसे सामान्य भूस्खलन की घटना मानने के बजाय खनन गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर मामला बताया है: लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक
मैं यहां का स्थानीय पुजारी हूं. ये मलबा यहां फैल गया है इससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है, खतरा भी हमारे लिए बढ़ सकता है: स्थानीय ग्रामीण और पुजारी
जांच रिपोर्ट पार्टी हाइकमान को सौंपी जाएगी
विधायक लखेश्वर बघेल और जांच टीम में शामिल दूसरे सदस्यों ने बताया कि वो जल्द ही जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे. इस रिपोर्ट में स्थानीय लोगों की आशंकाओं और समस्याओं को जगह दी जाएगी. इसके साथ प्लांट प्रबंधन से भी बातचीत की जाएगी. इसके जो रिपोर्ट तैयार होगी उसे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दिया जाएगा.
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