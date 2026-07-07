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बैलाडीला डिपॉजिट 4: खनन को लेकर आप ने सरकार से पूछे तीखे सवाल

आप ने दंतेवाड़ा की डंकिनी और शंखिनी नदियों के अस्तित्व पर कहा, दोनों नदियों का पानी खनन की वजह से लाल हुआ.

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खनन को लेकर आप ने सरकार से पूछे तीखे सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 7, 2026 at 1:53 PM IST

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दंतेवाड़ा: आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस कर बैलाडीला में प्रस्तावित डिपॉजिट फोर में खनन प्रोजेक्ट पर ऐतराज जताया. आप नेताओं का कहना कि खनन के लिए आदिवासियों की राय नहीं ली गई. पार्टी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम किया गया है. आप नेताओं ने कहा कि खनन कार्य को लेकर आदिवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया. जबकि स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए थी.

बैलाडीला डिपॉजिट 4 में खनन का उठाया मुद्दा

आम आदमी ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों और आदिवासी समुदाय की आपत्तियों के बावजूद सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे क्षेत्र में नाराजगी बढ़ रही है. आप के प्रदेश सह प्रभारी सौरभ झा ने कहा कि प्रस्तावित डिपॉजिट-4 परियोजना अनुसूचित क्षेत्र में स्थित है, जहां किसी भी विकास परियोजना को लागू करने से पहले संबंधित ग्राम सभाओं की स्पष्ट सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है.

बैलाडीला डिपॉजिट 4 (ETV Bharat)

इस मामले में पेसा अधिनियम, 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है. यदि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना परियोजना को लागू किया गया तो इससे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा. बड़े पैमाने पर होने वाला खनन केवल जंगलों तक सीमित नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव डालेगा: सौरभ झा, प्रदेश सह प्रभारी, आप

किसानों के प्रभावित होने की कही बात

आप ने आशंका जताई कि परियोजना के कारण स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका, खेती-किसानी और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हो सकती है. उन्होंने सरकार से मांग की कि विकास कार्यों के नाम पर स्थानीय लोगों के अधिकारों और पर्यावरण की अनदेखी न की जाए. आम आदमी पार्टी ने पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

प्रदेश में वर्ष 2023 में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद इसका प्रभावी क्रियान्वयन अब तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है. विशेष रूप से बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खोजी और स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकार कई तरह के जोखिमों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरी गंभीरता के साथ लागू कर पत्रकारों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए: सौरभ झा, प्रदेश सह प्रभारी, आप

बस्तर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पत्रकारों के विरुद्ध बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई की गई. पत्रकार सुरक्षा कानून के अनुसार किसी भी पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई से पहले संबंधित जांच समिति की अनुशंसा आवश्यक है, लेकिन कई मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. कानून के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकें: समीर खान, प्रदेश संगठन मंत्री, आप

इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार को परियोजना की व्यापक समीक्षा कर किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए: बल्लू भवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष, आप

जनआंदोलन की चेतावनी

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार से डिपॉजिट-4 खनन परियोजना पर पुनर्विचार करने, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने, पेसा एवं वन अधिकार कानून का पालन करने तथा पत्रकार सुरक्षा कानून को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करने की मांग की. पार्टी ने कहा कि यदि इन मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

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