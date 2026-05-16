ETV Bharat / state

प्रयागराज के SDM सदर दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट जारी; 9 जुलाई को पेश होने के आदेश

प्रयागराज के एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह को सीजेएम के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया है.

प्रयागराज के SDM सदर दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट जारी.
प्रयागराज के SDM सदर दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 7:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने वाले प्रयागराज के एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह को सीजेएम के माध्यम से जमानती वारंट जारी किया है. उन्हें 9 जुलाई 2026 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्योत्सना उपाध्याय की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है. एडवोकेट कुंजेश दुबे का कहना था कि याची ने झूंसी में जमीन का बैनामा कराया. इसके बाद दाखिल खारिज किया गया लेकिन अगले फसली वर्ष में उसका नाम हटा दिया गया.

राजस्व निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के कारण जमीन को ऊसर भूमि दर्ज कर दिया गया. इसकी शिकायत एसडीएम से की गई. कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने एसडीएम को दो महीने का समय दिया.

आदेश का पालन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर पूछा क्यों न कार्यवाही की जाए. इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया और न ही एसडीएम की ओर से कोई वकील आया.

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने आदेश में साफ किया है कि एसडीएम सदर को 9 जुलाई को पेश होना है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ यूनिवर्सिटी: छात्रा पर प्रोफेसर परमजीत सिंह ने मिलने के लिए बनाया दबाव, FIR दर्ज, हिरासत में आरोपी

TAGGED:

HIGH COURT NEWS UTTAR PRADESH
PRAYAGRAJ SDM SADAR DIGVIJAY SINGH
SDM DIGVIJAY SINGH BAILABLE WARRANT
ALLAHABAD HIGH COURT LATEST NEWS
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.