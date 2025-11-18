ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणियां करने वाले की जमानत नामंजूर, सीएम योगी और विधायक पूजा पाल पर कहे थे अपशब्द

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी है. आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक पूजा पाल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की थी. आरोपी उमेश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज की है.

आरोपी के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज़ कराया गया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध किया.

उमेश यादव के खिलाफ अधिवक्ता श्याम चंद पाल ने 16 अगस्त को कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज़ कराया था कि आरोपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर विधायक पूजा पाल को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की है साथ ही उनको अपशब्द भी लिखे हैं. यह टिप्पणी न सिर्फ महिला सम्मान के विरुद्ध है बल्कि इससे पाल और अन्य पिछड़ा समाज बेहद आहत है। इन टिप्पणियों के समाज के दो वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया गया है.