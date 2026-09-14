ETV Bharat / state

कौशाम्बी अवैध विस्फोटक मामला; तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

कौशाम्बी: जनपद में अवैध पटाखों व बारूद के भंडारण को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बीच अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने महेवाघाट से बरामद विस्फोटक के मामले में तीन नामजद अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है.



गौरतलब है कि बीते 31 अगस्त को जिले के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, महमूदपुर मनौरी गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था. उस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इस भयावह घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने जिलेभर में अवैध पटाखा कारोबारियों और स्टॉक रखने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. इसी अभियान के तहत महेवाघाट थाना पुलिस ने 1 सितंबर को छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी.