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कौशाम्बी अवैध विस्फोटक मामला; तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

31 अगस्त को महमूदपुर मनौरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 14 लोगों की जान चली गई थी.

विस्फोटक मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
विस्फोटक मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
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कौशाम्बी: जनपद में अवैध पटाखों व बारूद के भंडारण को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बीच अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने महेवाघाट से बरामद विस्फोटक के मामले में तीन नामजद अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है.

गौरतलब है कि बीते 31 अगस्त को जिले के पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत, महमूदपुर मनौरी गांव में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था. उस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इस भयावह घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने जिलेभर में अवैध पटाखा कारोबारियों और स्टॉक रखने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. इसी अभियान के तहत महेवाघाट थाना पुलिस ने 1 सितंबर को छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी.

पुलिस ने मौके से पटाखा फैक्ट्री संचालन करने के आरोप में सलमान, सद्दाम और रुखसाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अदालत में सलमान, सद्दाम और रुखसाना ने जमानत अर्जी डाली थी, जिसको कोर्ट मे खारिज कर दिया.

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सोमेश्वर तिवारी ने दलीलें रखीं. उन्होंने अदालत को बताया कि हाल ही में जिले में हुए बड़े हादसे के बावजूद इस तरह का अवैध विस्फोटक भंडारण जनमानस की सुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है.

अभियोजन की दलीलों और मामले की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बद्री विशाल पांडेय ने तीनों अभियुक्तों सलमान, सद्दाम और रुखसाना की जमानत याचिका खारिज कर दिया. अदालत के इस फैसले के बाद से अवैध पटाखा और विस्फोटक कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है.

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