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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी तहसीन राजा की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.

तीस हजारी कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 9, 2026 at 8:59 PM IST

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नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ग ने आरोपी तहसीन राजा की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी तहसीन राजा के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता और उसके भागने की संभावना को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है.

इस मामले में कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी ने एक सपने के बाद ऐसा किया था.

चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने सपने में देखा कि एक शिवलिंग के बगल में बैठे कुत्ते ने उससे कहा कि दिल्ली में कुत्ते कष्ट में हैं. चार्जशीट में कहा गया है कि राजेश खिमजी ने फेसबुक पर वीडियो देखे, जिसमें कुत्तों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जिम्मेदार ठहराते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे. चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि खिमजी ने मई में अयोध्या में बंदरों के सवाल पर भूख हड़ताल किया था.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर 2025 को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, राजेश खिमजी आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रुख से नाराज था. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को अपने फैसले में कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए. इस फैसले का सीएम गुप्ता ने पुरजोर समर्थन किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इससे नाराज राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त 2025 को उस समय हमला किया जब वो जन सुनवाई कर रही थीं.

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