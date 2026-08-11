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शिक्षिका सृष्टि कंडारी आत्महत्या मामले में सास को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें कारण

25 साल की सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी का विवाह नवंबर 2025 में हुआ था, आरोप है कि दहेज उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की

SRISHTI KANDHARI SUICIDE CASE
सृष्टि की सास को नहीं मिली जमानत (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 2:15 PM IST

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देहरादून: डोईवाला थाना क्षेत्र में विवाहिता सृष्टि कंडारी की आत्महत्या के मामले में आरोपी सास प्रवीणा खत्री को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. प्रभारी सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिक की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता और विवेचना में सामने आए आरोपों को देखते हुए अग्रिम जमानत के पर्याप्त आधार नहीं पाए. गौरतलब है कि इससे पहले 1 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हुई थी.

सृष्टि खत्री आत्महत्या मामले में आरोपी सास को नहीं मिली जमानत: कोर्ट के समक्ष आरोपी प्रवीणा खत्री की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत तथ्यों पर आधारित है. बचाव पक्ष ने कहा कि सृष्टि कंडारी खत्री का विवाह नवंबर 2025 में आरोपी के बेटे सौरभ खत्री से हुआ था. आरोपी पक्ष ने दहेज के लिए किसी तरह की प्रताड़ना से इनकार करते हुए बताया कि प्रवीणा खत्री 66 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठ नागरिक हैं और शिक्षा विभाग से लेक्चरर पद से सेवानिवृत्त हैं.

पति की बीमारी और मौत का भी कोर्ट में हुआ जिक्र: अग्रिम जमानत याचिका में बताया गया कि आरोपी के पति मनोहर खत्री ब्रेन कैंसर की चौथी स्टेज में थे. जनवरी 2026 में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया, जहां वे फरवरी से मार्च 2026 तक भर्ती रहे. 26 जुलाई 2026 को आरोपी के पति का निधन हो गया था. आरोपी पक्ष के अनुसार, पति की मौत के बाद 29 जुलाई को सृष्टि खत्री ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी और उसके परिवार ने सृष्टि को कभी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया.

अभियोजन ने दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप: वहीं अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सृष्टि खत्री को उसके पति, सास और ननद समेत अन्य परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. अभियोजन के मुताबिक सृष्टि ने आत्महत्या से पहले अपनी मां को व्हाट्सऐप के जरिए करीब छह मिनट का वीडियो भेजा था. उसमें उसने अपने पति, ननद और सास पर करीब छह महीने से प्रताड़ित करने और मनहूस कहने के आरोप लगाए थे.

मामले में सृष्टि की बहन रुचि, जीजा पंकज सिंह राणा और भाई देवांशु उर्फ गुंजन खंडूरी के बयान भी विवेचना के दौरान दर्ज किए गए हैं. इन बयानों में सृष्टि को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने और ताने मारने के आरोप सामने आने की बात अदालत के आदेश में दर्ज है.

कोर्ट ने कहा- मामला गंभीर, विवेचना जारी: अदालत ने आदेश में कहा कि सृष्टि की मौत शादी के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में आरोपी पक्ष के घर पर हुई है. कोर्ट ने दहेज मृत्यु से जुड़े आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले को गंभीर प्रकृति का माना. साथ ही अदालत ने यह भी दर्ज किया कि मामले की विवेचना अभी जारी है. इन परिस्थितियों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने आरोपी प्रवीणा खत्री की अग्रिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

पहले अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हुई थी: इससे पहले 1 अगस्त को सृष्टि कंडारी की सास प्रवीना खत्री ने गिरफ्तारी से बचने के लिए देहरादून कोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. तब भी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. तब प्रभारी सत्र न्यायाधीश मोनिका मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार किया था.

इसके बाद 10 अगस्त को प्रवीना खत्री की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में भी उन्हें राहत नहीं मिली है.

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