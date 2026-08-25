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रेसलर सागर धनखड़ हत्या मामले के सह आरोपी गुलाब की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले के सह आरोपी गुलाब की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज ऋचा मनचंदा ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त, 2025 को आरोपी गुलाब को मिली जमानत को निरस्त कर चुका है, ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है. इससे पहले 24 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी अजय कुमार की अपने पिता की सर्जरी के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी और ओलंपियन सुशील पहलवान की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के पहले रोहिणी कोर्ट ने भी सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च, 2025 को जमानत दी थी. हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त, 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

बता दें कि, जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई, 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी. इस मामले में 12 अक्टूबर, 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था.