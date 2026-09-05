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JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को बड़ा झटका, अपर न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दी. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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जेपीएससी पूर्व अध्यक्ष (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 2:19 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते को अदालत से राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब निर्णय सुनाया गया है.

बचाव पक्ष की दलील खारिज

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एल खियांग्ते की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि खियांग्ते के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. जांच एजेंसी की ओर से की गई छापेमारी में भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.

CID की ओर से दिए गए कई तर्क

वहीं, CID ने जमानत का विरोध करते हुए मामले को गंभीर बताया. जांच एजेंसी के मुताबिक परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL को काम दिए जाने में एल खियांग्ते की भूमिका रही थी. CID का आरोप है कि TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी और इसकी जानकारी खियांग्ते को थी. लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि एल खियांग्ते ने TDPL से कथित तौर पर करीब 2 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर लिए. CID का कहना है कि मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और उन्हें जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है.

कांड संख्या 16/2026 में 24 से ज्यादा गिरफ्तार

JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर CID ने कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है. इसी मामले की जांच के दौरान एल खियांग्ते को गिरफ्तार किया गया था. CID ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी. इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इस मामले अब तक 24 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. JPSC में लंबे समय तक कार्यरत रहीं श्वेता गुप्ता और अभय तिवारी समेत कई आरोपी भी न्यायिक हिरासत में हैं.

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