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कोर्ट के फैसले: नकल का प्रयास करने वाली छात्रा की जमानत खारिज, छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले स्कूल संचालक को सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पांचवी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले निजी स्कूल संचालक को सात साल की सजा सुनाई है.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने री-नीट परीक्षा, 2026 के दौरान परीक्षा कक्ष में मोबाइल छिपाकर ले जाने और नकल का प्रयास करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

जमानत अर्जी में अधिवक्ता एमके शर्मा ने कहा कि आरोपी छात्रा नवयुवती है और उसे मामले की गंभीरता की जानकारी नहीं थी. इसके अलावा उसके कब्जे से प्रश्न पत्र से जुड़ी किसी तरह की सामग्री नहीं मिली है. उससे पूछताछ भी पूरी हो चुकी है. ऐसे में उसके भविष्य को देखते हुए उसे आगे न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाए. जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी अपने अन्त:वस्त्र में मोबाइल छिपाकर लाई थी और परीक्षा में पूछे गए सवालों को एआई के जरिए हल करने के फिराक में थी. ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

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गौरतलब है कि इस संबंध में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदायका की केन्द्र अधीक्षक ने 21 जून को बिंदायका पुलिस थाने में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम, 2024 की धारा-3 व 10(2), बीएनएस की धारा-318(4) तथा आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा था कि री-नीट परीक्षा के दौरान वीक्षकों ने छात्रा को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया. रिपोर्ट में मोबाइल से प्रश्न पत्र की फोटो लेने एवं एआई के जरिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं. जबकि एनटीए की ओर से परीक्षा में फोन लाना, रखना एवं उपयोग में लेना प्रतिबंधित था.

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छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले स्कूल संचालक को सजा: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पांचवी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले निजी स्कूल संचालक को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 47 साल के इस अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 मार्च, 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया कि उसकी बेटी स्थानीय निजी स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती है. संस्था निदेशक अभियुक्त ने कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पढ़ाने का बहाना कर पीड़िता को 25 मार्च को स्कूल रोक लिया. इस दौरान उसके साथ अमानवीय कृत्य किया.

रिपोर्ट में कहा गया कि शाम के समय पीड़िता के गुमसुम रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए अपराध को बताया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है और केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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MOLESTATION OF STUDENT IN SCHOOL
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