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दिल्ली के दवा घोटाला: आरोपी डॉ विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका खारिज, डॉ वत्सला अग्रवाल की याचिका पर फैसला कल

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के दवा घोटाला के आरोपी डॉ विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने इस मामले के दूसरे आरोपी और दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल की जमानत याचिका को लेकर कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण देने के लिए इस मामले के जांच अधिकारी को तलब किया है. कोर्ट ने डॉ वत्सला अग्रवाल की जमानत याचिका पर कल यानि 18 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

दोनों आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. दोनों पर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी में सात सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. सुनवाई के दौरान डॉ वत्सला अग्रवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि वो पिछले 40 दिनों से जेल में है. याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य की समस्याएं हैं जिसका जिक्र हिरासत के आदेश में भी किया गया है. रमेश गुप्ता ने कहा था कि वत्सला अग्रवाल को बलि का बकरा बनाया गया है ताकि कुछ उच्च पदस्थ लोगों को बचाया जा सके. उन्होंने कहा था कि वत्सला अग्रवाल के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है.