उमेश पाल हत्याकांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत खारिज की

हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को सुनवाई के बाद जमानत अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 8:02 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने शुक्रवार को दिया. कोर्ट ने 29 अक्टूबर को सुनवाई के बाद जमानत अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

मेरठ के रहने वाले अतीक के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है. जबकि अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है. अतीक के बहनोई डॉ. अखलाक की जमानत के समर्थन में कहा गया था कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य ने भी खुद को निर्दोष बताया था.

हत्याकांड के बाद से फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम पांच लाख का इनामी है. पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने के बाद उसने डॉ. अखलाक के मेरठ स्थित आवास पर शरण ली थी. मेरठ से गिरफ्तार अखलाक ने जमानत पर रिहाई के लिए सितम्बर 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. डॉ. अखलाक के वकील ने दलील दी थी कि वह पेशे से डॉक्टर है और एफआईआर में नामजद नहीं है. अपराध की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है. उसे केवल अतीक के रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है. राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया.

अतीक के वकील विजय मिश्र पर उमेश पाल हत्याकांड में मुखबिरी करने का आरोप है. विजय मिश्र की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी. जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए उनकी वकील मंजू सिंह ने दलील दी थी कि उन्हें अतीक के वकील होने के कारण फंसाया जा रहा है. इसी तरह कैश व नियाज की ओर से भी बेगुनाह होने की दलीलें दी गई. उनके वकील ने कहा था कि कैश ड्राइवर था, जबकि काफी समय पहले नौकरी छोड़ चुका था. उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है. नियाज के वकील ने भी उसे बेकसूर बताया था. कहा था कि उसका घटना से कोई सरोकार नहीं है. उसके पास से कुछ बरामदगी नहीं है, न ही वह एफआईआर में नामजद है.

उमेश पाल की पत्नी जया पाल के वकील प्रवीण पांडेय, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी हत्याकांड में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. अभी तक ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. मौजूदा समय में अतीक की इनामी बीवी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब व बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत कुल सात अन्य आरोपी फरार हैं. ऐसे में उनकी रिहाई से लंबित ट्रायल प्रभावित होगा.

