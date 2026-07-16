ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने वाले को जमानत दे दी है. आरोपी अशरफ खान उर्फ निसरत ने कथित रूप से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे वाली सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल की थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी भविष्य में ऐसा कोई भी पोस्ट या संदेश सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा, जिससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिले या राष्ट्रीय हित प्रभावित हो.

मामला हाथरस जिले के सासनी कोतवाली का है. अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने भारत की हार से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की थी, जिसमें भारतीय सेना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां तथा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी शामिल था. राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल हैं और अलगाववादी सोच को प्रोत्साहित करती हैं.

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी द्वारा स्वयं उक्त संदेशों को अग्रेषित किए जाने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. साथ ही बताया गया कि 13 मई 2025 से जेल में बंद आरोपी के विरुद्ध आरोप तय होने के बावजूद अब तक ट्रायल कोर्ट में एक भी गवाह का परीक्षण नहीं हुआ है, जिससे उसके शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सह-आरोपी शाहरुख खान को पहले ही समान आधार पर जमानत मिल चुकी है.