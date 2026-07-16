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प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी

अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी भविष्य में ऐसा कोई भी पोस्ट या संदेश सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:53 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश विरोधी नारे लगाने वाले को जमानत दे दी है. आरोपी अशरफ खान उर्फ निसरत ने कथित रूप से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य लोगों पर आपत्तिजनक पोस्ट और 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे वाली सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल की थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी भविष्य में ऐसा कोई भी पोस्ट या संदेश सोशल मीडिया पर साझा नहीं करेगा, जिससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिले या राष्ट्रीय हित प्रभावित हो.

मामला हाथरस जिले के सासनी कोतवाली का है. अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने भारत की हार से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की थी, जिसमें भारतीय सेना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां तथा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी शामिल था. राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि ऐसी गतिविधियां राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल हैं और अलगाववादी सोच को प्रोत्साहित करती हैं.

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी द्वारा स्वयं उक्त संदेशों को अग्रेषित किए जाने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. साथ ही बताया गया कि 13 मई 2025 से जेल में बंद आरोपी के विरुद्ध आरोप तय होने के बावजूद अब तक ट्रायल कोर्ट में एक भी गवाह का परीक्षण नहीं हुआ है, जिससे उसके शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सह-आरोपी शाहरुख खान को पहले ही समान आधार पर जमानत मिल चुकी है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, मुकदमे की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं हुई है और सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, जेलों में भीड़, लंबित मुकदमों तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं हाईकोर्ट द्वारा जमानत संबंधी निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने का मामला बनता है.

हालांकि अदालत ने सख्त शर्त लगाई कि आरोपी किसी भी प्रकार की ऐसी सोशल मीडिया सामग्री पोस्ट नहीं करेगा जो अलगाववाद को बढ़ावा दे, किसी समुदाय को भड़काए या राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हो. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी.

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