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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक रामदुलारे की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट का सजा पर रोक से इनकार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी करार दिए गए सोनभद्र के पूर्व विधायक रामदुलारे की अपील लंबित रहने के दौरान ज़मानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अपील लंबित रहने तक रामदुलारे को जमानत पर रिहा करने और उनकी सजा के निलंबन की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

रामदुलारे को अपर सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र की अदालत द्वारा 15 दिसंबर 2023 को दोषी ठहराया गया था. उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ)/6 के तहत 25 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ रामदुलारे ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि रामदुलारे को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र, घटना में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता के गर्भवती होने के दावों पर सवाल उठाए और इन्हें संदिग्ध बताया.

दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता के पक्ष ने इन तर्कों का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित है और पीड़िता के बयान तथा अन्य मेडिकल रिपोर्ट उसके आरोपों की पुष्टि करते हैं.