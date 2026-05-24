ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक रामदुलारे की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट का सजा पर रोक से इनकार

मामले में 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ रामदुलारे ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी करार दिए गए सोनभद्र के पूर्व विधायक रामदुलारे की अपील लंबित रहने के दौरान ज़मानत मंजूर कर ली है. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अपील लंबित रहने तक रामदुलारे को जमानत पर रिहा करने और उनकी सजा के निलंबन की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

रामदुलारे को अपर सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र की अदालत द्वारा 15 दिसंबर 2023 को दोषी ठहराया गया था. उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ठ)/6 के तहत 25 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ रामदुलारे ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी.

हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि रामदुलारे को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने पीड़िता की उम्र, घटना में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता के गर्भवती होने के दावों पर सवाल उठाए और इन्हें संदिग्ध बताया.

दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील और शिकायतकर्ता के पक्ष ने इन तर्कों का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित है और पीड़िता के बयान तथा अन्य मेडिकल रिपोर्ट उसके आरोपों की पुष्टि करते हैं.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सजा का निलंबन और दोषसिद्धि पर रोक दो अलग-अलग चीजें हैं. अदालत ने कहा कि 'स्टे ऑफ कन्विकशन' का प्रावधान एक अपवाद है और यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में दिया जाता है.

अदालत ने पाया कि रामदुलारे ने अपनी अर्जी में ऐसा कोई विशेष कारण या परिणाम नहीं बताया जो उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आधार बन सके, सिवाय इसके कि वे विधानसभा के सदस्य थे और अपनी सदस्यता खो चुके हैं. अदालत ने कहा कि केवल नौकरी या पद खोने का डर ही दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता, अपीलकर्ता द्वारा बिताई गई जेल की अवधि और अपील के जल्द निपटारे की कम संभावना को देखते हुए उन्हें जमानत देने का निर्णय लिया.

यह भी पढ़ें : यूपी एमएलसी चुनाव: भाजपा ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पांच उम्मीदवारों का किया ऐलान, पढ़ें पूरी लिस्ट

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT
PRAYAGRAJ NEWS
FORMER BJP MLA RAMDULARE
पूर्व विधायक रामदुलारे को जमानत
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.