कोर्ट की खबरें: रोहिंग्या युवतियों को बेचने वाले 3 विदेशियों को जमानत नहीं, डीसीए कार्यकारिणी भंग आदेश पर रोक
एनआईए की ओर से एसपीपी ने कहा कि आरोपी बिना वैध पासपोर्ट के रोहिंग्या मूल की युवतियों को अवैध रूप से लाए और बेच दिया.
Published : July 10, 2026 at 7:35 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोहिंग्या मूल की युवतियों को अवैध रूप से भारत लाकर शादी का झांसा देकर बेचने के गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में तीन विदेशी आरोपियों की जमानत अपीलें खारिज कर दी हैं. इसके साथ ही अदालत ने तीनों विदेशी नागरिक आरोपी मोहम्मद उस्मान, शफी आलम उर्फ शोफी आलम और रबी-उल-इस्लाम को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश तीनों आरोपियों की आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए दिए.
अपील में एनआईए कोर्ट के साल 2024 और साल 2025 के जमानत खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी गई. अपील में आरोपियों की ओर से कहा गया कि तीनों आरोपियों को झूठा फंसाया गया है. उनके खिलाफ संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वे पिछले दो साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं. इसके अलावा मुकदमे की सुनवाई जल्दी पूरी होने की संभावना नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
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इसका विरोध करते हुए एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्नेहदीप ने कहा कि आरोपी बिना वैध पासपोर्ट के रोहिंग्या मूल की युवतियों को अवैध रूप से भारत लाए और उन्हें शादी का झांसा देकर बेच दिया. तीनों आरोपी म्यांमार के निवासी हैं और यदि उन्हें जमानत दी गई तो उनके भारत से फरार होने तथा पीड़िताओं सहित अन्य गवाहों को प्रभावित या धमकाने की पूरी आशंका है. इसके अलावा मामले में महत्वपूर्ण गवाहों और पीड़िताओं के बयान दर्ज होना अभी बाकी हैं. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की आपराधिक अपील खारिज कर दी हैं.
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करौली डीसीए के कार्यकारिणी भंग आदेश पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिला क्रिकेट संघ की 30 सितंबर, 2023 को घोषित कार्यकारिणी को भंग करने को लेकर सहकारिता विभाग की ओर से जारी 18 मार्च, 2025 के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सहकारिता विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह करौली जिला क्रिकेट संघ के सचिव रहे शिवचरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकारिता विभाग के 18 मार्च, 2025 के आदेश से एडहॉक कमेटी गठित होकर आरसीए और क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में गत 19 जून को संघ की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है और आरसीए उसे मान्यता दे चुका है. नई निर्वाचित कार्यकारिणी को इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है. ऐसे में सहकारिता विभाग के 18 मार्च के आदेश और उसके खिलाफ अपीलीय अधिकारी के गत 12 जून के आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं है.
याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने बताया कि सहकारिता विभाग ने विजय कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की, लेकिन उसने शिकायत ही नहीं दी थी. इसके अलावा जांच के लिए निश्चित बिंदु तय नहीं किए गए और स्वतंत्र रूप से जांच की कार्रवाई आरंभ करने के लिए न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया. वहीं बीते साल 18 मार्च को आदेश जारी कर 30 सितंबर, 2023 को चुनी कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी गठित की गई. ऐसे में एडहॉक कमेटी को कार्य करने का अधिकार नहीं है. इसलिए जांच आदेश और अपीलीय अधिकारी के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रोक से इनकार करते हुए सहकारिता विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है.