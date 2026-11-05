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एसएससी में नकल गिरोह के सरगना अमित राणा की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- आरोपी नरमी का हकदार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल कराने वाले गिरोह के सरगना (किंगपिन) अमित राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा करने वाले नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार प्रतीत होता है, जिसने योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है.

​याची के अधिवक्ता ने बरामद 50 लाख रुपये को बेदाग बताते हुए दलील दी थी कि यह रकम उसने अपने परिचितों और भाई से कर्ज ली थी. इसके समर्थन में कोर्ट के समक्ष 48 लाख रुपये की तीन रसीदें पेश की गईं. ​कोर्ट ने इन रसीदों का संज्ञान लेते हुए कहा कि इनमें से 21 लाख रुपये की रसीद के स्टाम्प पेपर की खरीद तारीख 21 अप्रैल 2026 दर्ज है, जबकि नोटरी की मुहर 24 मार्च 2026 की है.

कोर्ट ने इसे स्पष्ट तौर पर जालसाजी करार देते हुए कहा कि न्यायालय के सामने ऐसे फर्जी दस्तावेज पेश करना झूठी गवाही और न्यायालय को गुमराह करने के समान है. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आदेश में कहा कि ऐसे कृत्यों से परीक्षा प्रणाली पर धब्बा लगता है और आरोपी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. कोर्ट ने 50 लाख रुपये की बरामदगी, तकनीकी सबूत और संदिग्ध रसीदों के आधार पर जमानत याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया. साथ ही, विचरण अदालत को मामले का ट्रायल बिना किसी कानूनी अड़चन के जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.