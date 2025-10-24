ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: सिक्के घोटाले से जुड़े आरोपियों को जमानत से इनकार, गिरफ्तारी वारंट की तामील कराए डीजीपी

राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेहंदीपुर बालाजी स्थित एसबीआई बैंक की शाखा में करोड़ों रुपए के सिक्कों के घोटाले से जुड़े मुख्य आरोपी और तत्कालीन कैश ऑफिसर राजेश कुमार मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने कहा कि आर्थिक अपराधों को सामान्य अपराधों से अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस अपराध का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. ऐसे अपराधी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं. जिससे समाज के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. प्रकरण में वह लंबे समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता जगमोहन सक्सेना ने बताया कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया था और बार-बार समन दिए जाने के बाद भी पेश नहीं हुआ था. उसने गबन राशि को अपने परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की और बाद में उसका उपयोग स्वयं के लिए. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. सीबीआई की ओर से कहा गया कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जाने वाले सिक्कों को स्थानीय एसबीआई बैंक में जमा कराया जाता था. बैंक प्रबंधन ने इन सिक्कों की गिनती के लिए एक निजी फर्म को ठेका दिया था. बैंक रिकॉर्ड के अनुसार शाखा में 13.62 लाख रुपए के सिक्के दर्ज थे, लेकिन गिनती में सिर्फ 1.39 लाख रुपए के सिक्के ही पाए गए. सीबीआई ने मामले में राजेश मीणा को गत 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो फैसले: महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, गोगामेड़ी हत्याकांड में महिला को जमानत से इनकार

डीजीपी कराए चेक बाउंस के आरोपी के गिरफ्तारी वारंट की तामील: चैक अनादरण मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने 20 लाख रुपए के चेक बाउंस के पांच साल पुराने मामले में आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं होने को गंभीर माना है. इसके साथ ही अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह आरोपी गोपाल सिंह बोहरा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील कराए. पीठासीन अधिकारी ललिता कुमारी सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने 5 व 10 साल से ज्यादा पुराने केसों के जल्द निस्तारण के सख्त निर्देश दे रखे हैं. ऐसे में आरोपी के गिरफ्तारी वारंट की तामील सुनिश्चित करना जरूरी है.

पढ़ें: अदालत के दो निर्णय: नीट पीजी के एमबीसी अभ्यर्थी को राहत, शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी को जमानत से इनकार

मामले से जुड़े अधिवक्ता एसजे मूथा ने बताया कि आरोपी ने परिवादी रघुवीर सिंह से निजी जरूरतों के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे. वहीं इस राशि के भुगतान के लिए उसे चेक दिए, लेकिन यह चेक 29 मई, 2018 को आरोपी के हस्ताक्षर अलग होने के चलते बाउंस हो गया. उसने आरोपी को विधिक नोटिस भी दिया, लेकिन फिर भी चेक राशि का भुगतान नहीं किया. जिस पर उसने आरोपी के खिलाफ एनआई एक्ट मामलों की विशेष कोर्ट में परिवाद दायर कर चेक राशि जुर्माने सहित दिलाने की गुहार की. मामले में अदालत की ओर से जारी वारंट की तामील नहीं होने से प्रकरण की ट्रायल आगे नहीं बढ़ पाई है.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
COIN SCAM WORTH CRORES OF RUPEES
CHEQUE DISHONOUR CASE
BAIL DENIED TO ACCUSED
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कुरनूल बस अग्निकांडः इन मौतों का जिम्मेवार कौन? कायदे-कानून को ताक पर रखकर चलायी जा रही थी बस

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.