गैरकानूनी धर्मांतरण गिरोह के लीडर की जमानत मंजूर, 70 लोगों का करवा चुका है धर्मांतरण
मिर्जापुर का डेनियल सितंबर 2025 में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी तमिलनाडु के देव सहायम डेनियल राज की जमानत मंजूर कर ली है. डेनियल पर आरोप है, वह लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह लीडर है. उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है. पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था.
जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक सबूतों की प्रकृति और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. डेनियल और सहआरोपी पारस 30 सितंबर 2025 से जेल में थे और उन पर उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज किया गया.
यूपी पुलिस के अनुसार, गैंग गरीब, कमजोर और आदिवासी लोगों को 'हीलिंग प्रेयर मीटिंग' और वित्तीय सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराता था. पूछताछ के दौरान डेनियल ने कथित तौर पर बताया कि उसे इंडियन मिशनरीज सोसाइटी (तमिलनाडु) द्वारा फील्ड इंचार्ज नियुक्त किया गया और वह जुलाई 2025 से इस इलाके में सक्रिय था.
कथित तौर पर डेनियल ने यह भी दावा किया कि उसके अधीन कुल 8 मिशनरी काम करते हैं, जिन्हें सोसाइटी वेतन, भत्ता और प्रचार के लिए पैसे देती है. ये मिशनरी गांवों में जाते थे और सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के बहाने महिलाओं को चर्च की गतिविधियों से जोड़ते थे। वे धीरे-धीरे उनका धर्मांतरण कराते थे. याची के वकीलों का कहना था कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया.
उनका मुख्य तर्क यह था कि इस मामले में प्राथमिकी इंद्रसन सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई, जो न तो पीड़ित व्यक्ति है, न रिश्तेदार है और न ही पीड़ित व्यक्ति के 'निकटतम परिवार का सदस्य' है. इस तरह की प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा शुरू करना गलत है. अवैध धर्मांतरण के अपराध के लिए मुकदमा शुरू करना सीमित है और यह केवल पीड़ित व्यक्ति की ओर से या, वैकल्पिक रूप से, उसके तत्काल परिवार के सदस्यों या खून के रिश्तेदारों द्वारा ही शुरू किया जा सकता है.
