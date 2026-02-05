ETV Bharat / state

गैरकानूनी धर्मांतरण गिरोह के लीडर की जमानत मंजूर, 70 लोगों का करवा चुका है धर्मांतरण

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी तमिलनाडु के देव सहायम डेनियल राज की जमानत मंजूर कर ली है. डेनियल पर आरोप है, वह लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह लीडर है. उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है. पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था.

जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक सबूतों की प्रकृति और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. डेनियल और सहआरोपी पारस 30 सितंबर 2025 से जेल में थे और उन पर उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज किया गया.

यूपी पुलिस के अनुसार, गैंग गरीब, कमजोर और आदिवासी लोगों को 'हीलिंग प्रेयर मीटिंग' और वित्तीय सहायता का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराता था. पूछताछ के दौरान डेनियल ने कथित तौर पर बताया कि उसे इंडियन मिशनरीज सोसाइटी (तमिलनाडु) द्वारा फील्ड इंचार्ज नियुक्त किया गया और वह जुलाई 2025 से इस इलाके में सक्रिय था.