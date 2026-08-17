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हाईकोर्ट की टिप्पणी- विशेष परिस्थितियों में सत्र न्यायालय गए बिना भी दाखिल हो सकती है जमानत अर्जी

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 483 के तहत विशेष परिस्थितियों में आरोपी सत्र न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए बिना भी सीधे हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकता है. न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने ललितपुर के एक रंगदारी और धोखाधड़ी के मामले में यह टिप्पणी करते हुए 64 वर्षीय आरोपी पोन्नुरु श्री निवासालु की जमानत मंजूर कर ली.

मामला ललितपुर के कोतवाली थाने में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें सिंचाई विभाग की परियोजनाओं से जुड़े विवाद के दौरान आरोपी पर 5 करोड़ रुपये की मांग और पूर्व-हस्ताक्षरित चेकों के दुरुपयोग की धमकी देने का आरोप लगाया गया था. शिकायकर्ता ने दलील दी कि आरोपी ने पहले सत्र न्यायालय से जमानत नहीं मांगी, इसलिए हाईकोर्ट को याचिका सुननी ही नहीं चाहिए.

हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों को समानांतर अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी सीधे हाईकोर्ट आने के लिए विशेष परिस्थितियों का ठोस आधार होना आवश्यक है. अदालत ने माना कि आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, जबकि मुकदमा ललितपुर में दर्ज हुआ. आरोपी ने स्थानीय प्रभाव, भाषा संबंधी कठिनाइयों, दस्तावेज़ जुटाने में बाधा तथा शिकायतकर्ता के राजनीतिक प्रभाव जैसी परिस्थितियां बताईं, जिन्हें अदालत ने पर्याप्त माना.