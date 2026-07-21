ETV Bharat / state

बैकुंठपुर में गर्भवती महिला से कथित दुष्कर्म, गर्भपात कराने की भी कोशिश, 2 गिरफ्तार

पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, घटना के बाद उसने सिटी कोतवाली बैकुंठपुर पहुंचकर दो आरोपियों के के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में अपहरण, दुष्कर्म और गर्भपात कराने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

कोरिया: जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. एक गर्भवती महिला ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन उसके ससुराल से उठाकर ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और गर्भपात कराने की नीयत से जबरन गर्भपात की दवा खिलाने का प्रयास किया गया.

पति और सास ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की

पीड़िता के पति ने बताया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और विवाह के बाद उसकी पत्नी उसके साथ रह रही थी. आरोप है कि कुछ लोग जबरन उनके घर पहुंचे और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए. बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पति का कहना है कि उसकी पत्नी गर्भवती थी और आरोपियों ने गर्भपात कराने की नीयत से उसे जबरन दवा खिलाने की भी कोशिश की.

पीड़िता की सास ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि परिवार लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

कोरिया पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस गंभीर मामले में कोरिया पुलिस ने लगभग 14 दिन फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोरिया पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का मामला है. 5 जुलाई और 10 जुलाई को सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पीड़िता के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया और गर्भपात की दवाई खिलाई. बैकुंठपुर थाने में अलग अलग बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. दोनों आरोपियों को सूरजपुर जिले के चांदनी विहारपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

इधर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस घटना ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से झकझोर दिया है. उनका आरोप है कि महिला के साथ न केवल गंभीर अपराध किया गया बल्कि उसके गर्भस्थ शिशु की जान को भी खतरे में डालने का प्रयास किया गया. पीड़ित परिवार ने प्रशासन और न्यायालय से मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित सुनवाई कर दोषियों को कठोर दंड दिलाने की मांग की है.