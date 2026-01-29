बैकुंठपुर में छेड़छाड़ करने वाला टैक्सी चालक गिरफ्तार, युवती के वीडियो से खुला मामला
कोरिया पुलिस ने न सिर्फ टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया बल्कि शहर में उसका जुलूस भी निकाला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 29, 2026 at 7:39 AM IST
कोरिया: जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का नगर क्षेत्र में जुलूस निकालकर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश दिया.
घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास की है. दो दिन पूर्व एक युवती के साथ सरेआम छेड़छाड़ की गई थी. आरोप है कि टैक्सी चालक ने युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया. घटना के बाद पीड़िता ने बैकुंठपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
पीड़िता ने खुद बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
घटना के दौरान युवती ने साहस दिखाते हुए स्वयं वीडियो बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया गया. वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा और नगर में आक्रोश का माहौल बन गया. लोगों ने बैकुंठपुर थाने पहुंचकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा.
जनदबाव के बाद पुलिस की कार्रवाई
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और बढ़ते जनदबाव को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही घटना में प्रयुक्त आर्टिका कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.
आदतन अपराधी बताया जा रहा आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी आदतन अपराधी किस्म का बताया जा रहा है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं: कोरिया पुलिस
कोरिया पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.