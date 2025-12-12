ETV Bharat / state

कार में भरा था 5 लाख से ज्यादा का गांजा, बैकुंठपुर कोर्ट ने 2 तस्करों को सुनाई 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने तस्करों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

GANJA SMUGGLERS BAIKUNTHPUR
बैकुंठपुर कोर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 12, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: बैकुंठपुर कोर्ट ने गुरुवार को 5.60 लाख रुपये की गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माने से दंडित किया है. दोनों एक वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश से लग्जरी कार की डिक्की में गांजा लेकर सप्लाई करने आ रहे थे. इसी दौरान एमसीबी जिले के केल्हारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा.

लोक अभियोजक ने बताया कि एमसीबी जिले के थाना केल्हारी पुलिस को 9 दिसंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम माछीडांड़ केल्हारी निवासी संदीप शर्मा अपने साथी राजू कोरी निवासी गोच्छारा भैरहा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्यप्रदेश के साथ एक सफेद रंग की कार नंबर एमपी 04 सीएल 1030 की डिक्की में गांजा लेकर आ रहा था, जिसे बिक्री करने की तैयारी थी. कार कठौतिया से केल्हारी की ओर जा रही थी.

मामले में थाना प्रभारी ने टीम गठित की. पुलिस टीम ने माछीडांड़ पुल के पास मेन रोड पर घेराबंदी की. कुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार पहुंची. इसमें 2 व्यक्ति बैठे थे. मौके पर कार की तलाशी ली गई. डिक्की के अंदर से 3 पीले रंग के प्लास्टिक बोरी में 56 पैकेट गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजा की कीमत 5 लाख 60 हजार रुपए और कार की कीमत 7 लाख सहित कुल रकम 12 लाख 60 हजार रुपए बरामद हुआ.

मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि आरोपी राजू कोरी उर्फ राजू कबीर पंथी गांजा को सुंदरगढ ओडिशा से अजयगढ़ जिला पन्ना, मध्यप्रदेश में बिक्री करने ले जा रहा था. मामले में प्रकरण विशेष न्यायालय एनडीपीएस बैकुंठपुर में पेश किया गया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर दोनों आरोपी को धारा 20 (बी) (द्वितीय) (सी) में 15-15 साल का कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माना से दंडित किया है.

छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र, अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लिया जायजा, ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट
मुख्यमंत्री साय करेंगे कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन शिलान्यास, 300 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
बस्तर ओलंपिक 2025 : उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम ने बताया अपना संघर्ष, सीएम साय बोले नक्सलवाद से आजाद हो रही पावन धरा

TAGGED:

BAIKUNTHPUR COURT
GANJA SMUGGLERS BAIKUNTHPUR
बैकुंठपुर गांजा तस्करी
CHHATTISGARH NEWS
BAIKUNTHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.