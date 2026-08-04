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गरीबी नहीं रोक सकी हौसले की उड़ान, कोरिया के भैसवार गांव के दो बेटों ने नेपाल में लहराया तिरंगा

10 साल बाद इंडो नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत की ऐतिहासिक जीत. मंगलेश बने बेस्ट स्ट्राइकर, परमेश्वर चुने गए बेस्ट गोलकीपर.

INDO NEPAL FOOTBALL COMPETITION
कोरिया के खिलाड़ियों का जलवा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 2:10 PM IST

4 Min Read
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कोरिया: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के छोटे से गांव भैसवार के दो साधारण परिवारों के युवाओं ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. मंगलेश कुमार साहू और परमेश्वर सिंह ने नेपाल में आयोजित 11वीं इंडो-नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. खास बात यह रही कि भारत ने इस प्रतियोगिता में पूरे 10 साल बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

मंगलेश ने दागा पहला गोल, बने बेस्ट स्ट्राइकर

भारतीय टीम के राइट स्ट्राइकर मंगलेश कुमार साहू ने प्रतियोगिता के अहम मुकाबले में भारत की ओर से पहला गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई. पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल और आक्रामक प्रदर्शन के लिए उन्हें "बेस्ट स्ट्राइकर" का खिताब दिया गया.

Football Championship in Nepal
इंडो नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत की जीत (ETV Bharat Chhattisgarh)

बेस्ट्र स्ट्राइकर का अवार्ड मिला है. गोल्ड मेडल जीतकर आए हैं. मुझे परिजनों और विधायक से सहयोग मिला. अब थाईलैंड जाएंगे. बचपन से सपना था कि इंटरनेशनल खेलूं. मैं गरीब परिवार से हूं, लेकिन खेलना जारी रखा. पहले जिला, फिर संभाग, फिर स्टेट लेवल पर हुआ. उसके बाद इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है. हम चाहते हैं कि हम लगातार अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें- मंगलेश कुमार साहू, प्लेयर

परमेश्वर बने जीत की मजबूत दीवार

भारतीय टीम के गोलकीपर परमेश्वर सिंह ने पूरे टूर्नामेंट में कई गोल रोककर विरोधी टीमों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. दबाव भरे मुकाबलों में उनके शानदार बचाव ने भारत की जीत सुनिश्चित की. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें "बेस्ट गोलकीपर" का पुरस्कार दिया गया.

इंडो नेपाल इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में कोरिया के बेटों का जलवा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं गोलकीपर हूं. हमारी पूरी टीम ने अच्छा खेल खेला और भारत को जीत दिलाई-परमेश्वर सिंह,प्लेयर

गांव की मिट्टी से अंतरराष्ट्रीय मैदान तक का सफर

दोनों खिलाड़ी साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं. भैसवार गांव के दोनों खिलाड़ियों ने गांव के मैदान में प्रैक्टिस की. सुविधा नहीं थी, लेकिन कुछ करने का जुनून था. आर्थिक तंगी भी आड़े आई लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी. परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से लगातार मेहनत करते रहे और आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया.

Football Championship in Nepal
कोरिया जिले के बेटों ने नेपाल में लहराया तिरंगा (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब थाईलैंड पर नजर

नेपाल में गोल्ड जीतने के बाद अब दोनों खिलाड़ियों का अगला लक्ष्य थाईलैंड में होने वाली अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है. उनका सपना है कि वे एक बार फिर भारत के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करें और देश का नाम दुनिया में रोशन करें.

गांव ने अपने बेटों का किया भव्य स्वागत

नेपाल से विजेता बनकर लौटे मंगलेश और परमेश्वर का भैसवार गांव में फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया.

ग्राम पंचायत और सभी के सहयोग से दोनों खिलाड़ी खेलने के लिए गए और भारत को गोल्ड दिलाया. हम इन सभी के साथ हैं. आर्थिक तंगी भी इनके जुनून के आगे आड़े नहीं आई. हमारी शुभकामनाएं हैं कि दोनों अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें-संदीप साहू,ग्रामीण

सभी ने और विधायक ने इन्हें आर्थिक मदद दी. दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं. हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों खिलाड़ी हमारे क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे-प्रकाश राजवाड़े,भाजपा नेता

गांव में उत्सव जैसा माहौल

पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा. ग्रामीणों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि गांव के इन बेटों ने न केवल कोरिया जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया है. दोनों खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिखाया कि इरादे मजबूत हों तो आर्थिक तंगी या कोई दूसरी मुसीबत भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है.

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