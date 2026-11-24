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देवभूमि के इस मंदिर में निसंतान दंपतियों की मुराद होती है पूरी, रात भर हाथ में दिया लेकर की अराधना, जानें मान्यता

कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दीया अनुष्ठान ( Photo-ETV Bharat )

दंपति रातभर हाथ में जलते दीपक लेकर भगवान शिव की पूजा करेंगे. मंगलवार सुबह स्नान के बाद महंत दंपतियों को आशीर्वाद देकर पूजा संपन्न किया. ऐसा विश्वास है कि खड़ा दीया अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति होती है. अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पूना, आंध्र एंव विदेश से यहां दंपति पहुंचे हैं. वहीं, देर शाम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई. मंदिर में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले और बाती चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लगभग डेढ़ सौ मीटर लंबी कतार लग गई. इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर कमलेश्वर मंदिर में रुई की 365 बाती चढ़ाने का मेला शुरू हो गया.