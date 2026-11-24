देवभूमि के इस मंदिर में निसंतान दंपतियों की मुराद होती है पूरी, रात भर हाथ में दिया लेकर की अराधना, जानें मान्यता
कमलेश्वर महादेव मंदिर में निसंतान दंपतियों की मुराद पूरी होती है. यहां हर साल बड़ी तादाद में निसंतान दंपति पहुंचते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 7:01 AM IST
श्रीनगर: वैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर संतान प्राप्ति के लिए सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में 145 दंपति खड़ा दीए अनुष्ठान में शामिल हुए. सोमवार को गोधूलि बेला से अनुष्ठान शुरू हुआ. अनुष्ठान के लिए 208 से अधिक दंपतियों ने पंजीकरण करवाया था. गत वर्ष 190 से अधिक दंपति अनुष्ठान में शामिल हुए. रविवार शाम गोधुलि वेला साढ़े पांच बजे कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीपक जलाकर खड़ा दीया अनुष्ठान का शुभारंभ किया. महिलाओं के कमर में एक कपड़े में जुड़वा नींबू, श्रीफल, पंचमेवा एवं चावल की पोटली बांधी गई. तत्पश्चात महंत ने सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना की.
दंपति रातभर हाथ में जलते दीपक लेकर भगवान शिव की पूजा करेंगे. मंगलवार सुबह स्नान के बाद महंत दंपतियों को आशीर्वाद देकर पूजा संपन्न किया. ऐसा विश्वास है कि खड़ा दीया अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति होती है. अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पूना, आंध्र एंव विदेश से यहां दंपति पहुंचे हैं. वहीं, देर शाम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई. मंदिर में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले और बाती चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लगभग डेढ़ सौ मीटर लंबी कतार लग गई. इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर कमलेश्वर मंदिर में रुई की 365 बाती चढ़ाने का मेला शुरू हो गया.
हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी (बैकुंठ चतुर्दशी) के मौके पर कमलेश्वर मंदिर सहित अन्य शिवालयों में लोग भगवान शिव को रुई की बाती अर्पित करते हैं. पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, देवता दानवों से पराजित हो गए. तब वह भगवान विष्णु की शरण में गए. दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु यहां भगवान शिव की तपस्या करने आए. पूजा के दौरान वह शिव सहस्रनाम के अनुसार शिवजी के नाम का उच्चारण कर सहस्र (एक हजार) कमलों को एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने लगे.विष्णु की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक कमल पुष्प छिपा लिया.
एक कमल पुष्प कम होने से यज्ञ में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर अर्पित करने का संकल्प लिया. इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अमोघ सुदर्शन चक्र दिया. जिससे उन्होंने राक्षसों का विनाश किया.सहस्र कमल चढ़ाने की वजह से इस मंदिर को कमलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा. इस पूजा को एक निसंतान ऋषि दंपति देख रहे थे. मां पर्वती के अनुरोध पर शिव ने उन्हे संतान प्राप्ति का वर दिया. तब से यहां कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी (बैकुंठ चतुर्दशी) की रात संतान की मनोकामना लेकर लोग पहुंचते हैं.
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