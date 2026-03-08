ETV Bharat / state

International Women Day: मेहनत के बल पर पाई मंजिल, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं बैजंती देवी

लातेहारः जिला की बैजंती देवी अपने मेहनत और लगन के बल पर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है. कठिन परिश्रम से उन्होंने आज इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वह अन्य महिलाओं को विकास की राह दिखा रही है. बैजंती देवी समूह गठित कर अचार, पापड़, चिप्स आंटा, मधु समेत कई प्रकार के उत्पाद का उत्पादन कर उसे मार्केट में बेच रही है, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी होने लगी है.

दरअसल, बैजंती देवी का आरंभिक जीवन काफी गरीबी में गुजरा है. अनुसूचित जनजाति समुदाय की बैजंती देवी का पूरा परिवार सिर्फ मजदूरी करता था. परिवार में हमेशा पैसे की तंगहाली बनी रहती थी. इस परिस्थिति में रहने के बावजूद बैजंती देवी के मन में हमेशा कुछ नया करने का जज्बा भरा हुआ था. इसी जज्बे से उन्होंने सबसे पहले एक समूह का गठन किया और अचार, पापड़ इत्यादि बनाने का कार्य आरंभ किया. जब धीरे-धीरे आमदनी अच्छी होने लगी तो 11 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई. सभी महिलाओं ने कठिन परिश्रम किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि उनके उत्पादन काफी फेमस हो गए और डिमांड भी बढ़ने लगी.

लातेहार की बैजंती देवी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं. (ETV Bharat)

राष्ट्रपति भवन में लगा चुकी हैं स्टॉल

बैजंती देवी बताती हैं कि वर्तमान समय में 50 महिलाएं उनके साथ जुड़ गई हैं और ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, मक्का आदि का आटा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अचार, चिप्स, पापड़ समेत मधु का उत्पादन कर रही हैं. इसके लिए उन्हें सरकारी लाभ भी मिली. उनके बेहतर कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में स्टॉल लगाने के लिए उनका चयन हुआ था. जहां जाकर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया और वहां भी उनके उत्पाद की डिमांड काफी अधिक रही. बैजंती देवी बताती हैं कि उनका लक्ष्य नारी शक्ति का गठन कर लगभग 150 महिलाओं को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है.