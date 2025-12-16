ETV Bharat / state

जहरीली गैस की चपेट में बैगा जनजाति, वन विभाग का आरोप एसईसीएल नहीं ले रहा जिम्मेदारी

धुएं के कारण लगातार सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है. कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है- रामदास बैगा,पीड़ित

धुएं की वजह से बस्ती में बीमारियां बढ़ गई हैं. बच्चे और बुजुर्ग अक्सर बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन इलाज और समस्या के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं है- रेजिना बैगा,पीड़ित

लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा प्रभाव स्थानीय लोगों के मुताबिक बैगा बस्ती के आसपास से निकलने वाला धुआं दिन-रात उठ रहा है, हवा के साथ यह जहरीली गैस बस्ती में फैल रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. धुएं के कारण लोगों को सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और कमजोरी जैसी शिकायतें लगातार हो रही हैं. बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के पास बैगा बस्ती के पीछे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है. जमीन के अंदर से लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड समेत दूसरी घातक गैस निकल रही हैं. जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है. सबसे चिंताजनक बात ये है कि इस जहरीले धुएं की चपेट में बैगा जनजाति के लोग आ रहे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में विशेष संरक्षण प्राप्त है.बैगा जनजाति के लोगों का आरोप है कि उन्होंने इसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की,लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई.



एसईसीएल और वन विभाग में खींचतान

इस पूरे मामले में एसईसीएल और वन विभाग की जिम्मेदारी को लेकर खुली खींचतान भी सामने आई है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) का लीज क्षेत्र है, इसलिए कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह जमीन के नीचे लगी आग और उससे निकल रही जहरीली गैस पर रोक लगाए.

माइंस प्रबंधन ने जगह की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार

जब इस बारे में चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि जिस स्थान से धुआं निकल रहा है, वो जगह उनके अधीन नहीं है और वन विभाग के क्षेत्र में आता है. ऐसे में कार्रवाई की जिम्मेदारी वन विभाग की है.वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरमिरी सूर्यदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है, वहां से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है.

निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि जमीन से मोनोऑक्साइड युक्त धुआं निकल रहा है. इसकी जानकारी उन्होंने एसईसीएल के जीएम को दे दी है, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है-सूर्य देव सिंह, रेंजर

आखिर कब मिलेगी जहरीली हवा से मुक्ति

इस आपसी जिम्मेदारी से बचने के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बैगा समुदाय को उठाना पड़ रहा है. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये आदिवासी आज भी बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षित पर्यावरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जहरीली गैस के बीच जीना उनकी मजबूरी बन गई है, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है. जमीन के नीचे से निकल रही जहरीली और जानलेवा गैस पर रोक आखिर कब और कैसे लगेगी. एसईसीएल और वन विभाग के बीच जिम्मेदारी तय न होने तक बैगा समुदाय को इसी जहरीले माहौल में जीना होगा.



