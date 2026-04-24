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बैगा बाहुल्य गांवों में पेयजल समस्या, कुएं में उतरकर गंदा पानी पीने को मजबूर

गौरेला ब्लॉक में यह गांव हैं. करीब 35-40 बैगा परिवार रहते हैं. पानी की कहानी रोज ऐसी ही रस्साकशी कराती है. ग्रामीण बताते हैं कि एक शख्स कुएं में सीढ़ी लगाता है और नीचे उतरता है. फिर धीरे धीरे मटमैला पानी एक बाल्टी में इकट्ठा करता है. फिर आवाज लगाता है और ऊपर खड़ा शख्स बाल्टी में बंधी रस्सी को खींचता है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: ''मटमैला, बदबू वाला पानी छानकर पीते हैं, परेशानी बहुत है बाबू क्या करें'' , पीपरखूंटी गांव के बाबूलाल बैगा पानी के संघर्ष की कहानी बता रहे हैं. भीषण गर्मी में गांव के महिला पुरुष सभी एक कुएं के पास खड़े हैं और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कुएं में उतरते हैं तो एक एक डेगची पीने के लिए मिलता है. गंदा है, मटमैला है पर क्या करें-बाबूलाल बैगा

गंदा पानी छानकर पीते हैं बैगा

बरसात और ठंड में तो किसी तरह से गुजरा हो जाता है, लेकिन गर्मी में जैसे ही जल स्तर नीचे गिरता है, पीने और निस्तार की समस्या खड़ी हो जाती है. इसी वजह से ग्रामीण परिवार बारी-बारी से कुएं में सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और इस मटमैले पानी को छानकर घर ले जाते हैं.

पानी हमको मिल नहीं रहा. पानी मिलता तो हम क्यों चिल्लाते. नल कनेक्शन तो दूल्हा जैसे है. एक ही बोर है, वो भी सूख जाता है-बाबूलाल बैगा

नल, टंकी बने शोपीस

वनांचल बैगा बाहुल्य गांव में बैगा आदिवासियों को भीषण गर्मी में पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन जिले में बुरी तरह फेल है. ओवरहेड टैंक और नल कनेक्शन सफेद हाथी की तरह खड़े हैं, जिससे वर्षों से ग्रामीणों को एक बूंद पीने का पानी नहीं मिला. मजबूरी में ग्रामीण कुएं में उतरकर पानी निकालते हैं और मटमैले पानी को छानकर किसी तरह पीने और रोजमर्रा के कामों में उपयोग कर रहे हैं.

पानी के लिए बहुत परेशान हैं बाबू. 30-40 घर हैं. हम सब बैगा हैं. नल लगा है लेकिन पानी नहीं आता. कोई अधिकारी भी देखने तक नहीं पहुंचता है- अश्रु बैगा

पानी गंदा न हो इसलिए कुएं में उतरकर सावधानी से पानी निकालते हैं, ताकि पानी ज्यादा गंदा न हो. साहब मन ध्यान ही नहीं देते हैं. पानी का और कोई साधन नहीं है. कुआं भी भसक गया है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है- देल सिंह बैगा, ग्रामीण

कई बार शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि जिस कुएं से वो पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं, वो कुआं भी भसक गया है. कुएं की मरम्मत की जरूरत है. पंच सरपंच से भी शिकायत किए हैं.

एक किलोमीटर दूर आते हैं,तब पानी मिलता है, वो भी गंदा. 4 साल से ज्यादा हो गए नल लगे, पानी कहां मिलता है. छानकर पानी पीने की मजबूरी है. साहब मन कहां आते हैं. सरपंच, पंच सभी को बोले हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता- फदिया बाई

लोग नीचे उतरकर पानी पी रहे हैं. अधिकारियों से चर्चा करना पड़ेगा. नल कनेक्शन लगे तो चार साल हो गए. पानी कब आएगा, समझ नहीं आ रहा. टंकी बनी है. बोर फेल है. पानी की बहुत समस्या है. कुएं की मरम्मत भी नहीं हुई है- देव प्रताप राजपूत, उपसरपंच

अधिकारी की गंभीरता से प्रयास की दलील

कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का ठीकरा ठेकेदारों के सिर फोड़ दिया. विभाग का कहना है कि बैगा गांव में पानी पहुंचाने के लिए प्रायोरिटी बेस पर कार्य कर रहा है. ठेकेदारों को लगातार नोटिस दिया गया है. इसके बावजूद काम नहीं होगा तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाएगा. इस भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान बैगा आदिवासियों के लिए विभाग अब भी टाइमलाइन नहीं दे रहा है कि शासन की ओर से 2027 का लक्ष्य दिया गया है, जिसको लेकर विभाग गंभीरता से कम कर रहा है.

जहां ग्राउंड वाटर समस्या है, वहां आदिवासी विकास विभाग से हैंडपंप की मांग की गई है. हमारे विभागीय टारगेट भी हैं. हम नल जल कनेक्शन का काम भी जल्द कंप्लीट करेंगे. टाइमलाइन नहीं बता सकते, लेकिन 2027 तक हमें सभी योजना पूरी करने का टारगेट दिया गया है. लापरवाह ठेकेदारों पर विभाग की विशेष नजर रखी जाएगी- प्रिया सोनी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पानी को तरस रहे बैगा परिवार

बैगा बाहुल्ल गांवों में पीने के पानी की समस्या गंभीर है. आजादी के दशकों बाद भी लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं. यह अकेले पीपरखूंटी गांव की समस्या नहीं है. कुछ ऐसा ही हाल करंगरा ग्राम पंचायत के बेदखोदरा का है, जहां नल जल योजना के तहत 2 सालों में कनेक्शन पाइप से पानी की सप्लाई नहीं जोड़ी गई, न ही ओवरटैंक लगाया गया. यहां भी बैगा आदिवासी पानी की समस्या से परेशान हैं. दोनों ही गांव में एक एक करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना का टेंडर हुआ है.