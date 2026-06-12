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बैगा आदिवासी समाज ने आबकारी अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

बैगा आदिवासियों का कहना है कि घर में एक बोतल शराब मिलने पर भी उसमें पानी मिलाकर ज्यादा शराब दिखाकर मामला दर्ज कर देते हैं.

Kawardha Excise Officials Accused
कवर्धा बैगा आदिवासियों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 10:22 AM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले में बैगा आदिवासी समाज ने आबकारी विभाग के दो अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है. बैगा आदिवासियों का कहना है कि आबकारी अधिकारी उन पर बेवजह कार्रवाई करते हैं और उनसे रुपयों की भी वसूली की जाती है.

बैगा आदिवासियों का आबकारी अधिकारियों पर आरोप

गुरुवार को छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा कबीरधाम के बैनर तले छेतीकेसर गांव के बैगा आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है.समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि विभाग के एक पुरुष एवं एक महिला एसआई द्वारा बैगा समुदाय के लोगों को कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है तथा उनसे अवैध वसूली की जा रही है.

कवर्धा के बैगा आदिवासियों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

तीन चार बोतल शराब घर में रखी हुई थी. उसे पकड़कर उसे 15 से 16 बोतल बना लिया गया. कोरा कागज पर साइन करवाएं. उसके बाद से मेरा पति गायब है. कहीं नहीं मिल रहा है- सगनी बैगा, पीड़ित महिला

10 से 12 बोतल को 40 से 45 बना दिया. पैसा देने के बाद छोड़ने की बात बोले. मैंने 25 हजार रुपये दिए लेकिन पति को नहीं छोड़ा-सरोत्तीन बैगा, पीड़ित महिला

फर्जी प्रकरण बनाकर परेशान करने का आरोप

समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि महुआ शराब से जुड़े मामलों में वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा दर्शाकर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई ग्रामीणों से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए और बाद में उनके खिलाफ गंभीर मामले तैयार कर दिए गए. शिकायत में कुछ ग्रामीणों को कथित रूप से झूठे मामलों में जेल भेजे जाने का भी उल्लेख किया गया है.

जो आबकारी अधिकारी बैगा आदिवासी को लगातार परेशान का काम कर रहे हैं. उनसे पैसे भी लेते है और फिर उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है -कामू बैगा, जिलाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

बैगा समाज ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई से बचाने या चालान की राशि कम करने के नाम पर 10 से 20 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है.समाज का कहना है कि इससे आदिवासी परिवारों में भय और आक्रोश का माहौल है और गरीब परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं.
ज्ञापन के माध्यम से समाज ने दोनों अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, उनके द्वारा दर्ज मामलों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की भी अपील की गई है.

छेतीकेसर गांव में आबकारी अधिकारियों ने रेड की थी. इस दौरान आरोपी वहां उपस्थित था. लेकिन कार्रवाई के दौरान ही आरोपी आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में फरार हो गया था. बैगा समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है औऱ बताया कि बैगा समाज से उगाही की बातें आई है. इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी- अजय कुमार ध्रुव, आबकारी अधिकारी, कबीरधाम

बैगा समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होंगे. फिलहाल मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुका है और अब प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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