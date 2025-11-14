ETV Bharat / state

छठवीं फेल हूं साहब, पर मैंने खुद अफसर बनाए हैं, पांच में से 4 बच्चे सरकारी नौकरी में

रामकृपाल बच्चों के अफसर बनने के बाद भी खेतों पर ही काम करते हैं, वे कहते हैं खेती शौक भी है और इसी से उनका घर चला, बच्चे पढ़े तो इसे छोड़ना मुमकिन नहीं. रामकृपाल अपने संघर्ष की कहानी साझा करते हैं और गर्व के साथ बताते हैं कि कैसे उनके पांच बच्चों में से चार बच्चे सरकारी नौकरी पर हैं और एक बच्ची अभी पढ़ रही है. उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर वो भी नौकरी करेगी. उनकी एक बहू भी सरकारी नौकरी कर रही है.

शहडोल जिले में बड़ी तादाद में आदिवसाी व बैगा जनजाति भी निवास करती है, इन्हीं में से एक हैं रामकृपाल बैगा, जिनकी कहानी जानने के बाद हर कोई इनकी तारीफ करने लगता है. शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खम्हरिया कलां के अंतर्गत एक और छोटा सा गांव आता है, जिसे पचड़ी कहते हैं और इसी गांव में रहते हैं 53 साल के रामकृपाल. ईटीवी भारत को रामकृपाल की कहानी का तब पचा चला जब हमारे रिपोर्टर एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गौतम के साथ पचड़ी गांव पहुंचे. इसी दौरान रामकृपाल खेतों पर धान की फसल उठाते मिल गए.

शहडोल : मैं छठवीं फेल हूं साहब, पर मैंने अफसर बनाए हैं. ये कहते हुए खेत में कार रहे रामकृपाल बैगा की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है. बचपन में छठवीं फेल होना तो जैसे बहाना था, क्योंकि यहीं से वो जिद जागी जिसने रामपाल के बच्चों को अफसर बना दिया. रामकृपाल बैगा जो अपने समय में पढ़ाई तो करना चाहते थे पर पढ़ नहीं पाए, फिर उसकी कसक अपने बच्चों को अफसर बनाकर पूरी की.

पढ़ाई न कर पाने की कसक, बच्चे अफसर

रामकृपाल बैगा बताते हैं, कि वह पढ़ाई करना चाहते थे. पांचवी पास भी कर चुके. इसके बाद की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था. पढ़ने का मन भी बहुत था, छठवीं में पढ़ाई भी की, लेकिन पास नहीं हो सके. वो बताते हैं कि एक बार छोटे भाई को सर्प काट गया था जिसके बाद से वो पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें खेती किसानी पर लगना पड़ा. लेकिन पढ़ाई न कर पाने की कसक उनके मन में रह गई थी.

फिर बच्चों को पढ़ाकर पूरी की मन की इच्छा

खुद नहीं पढ़ पाने के बाद रामकृपाल ने ठाना कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे. इसके बाद उनके बच्चों ने भी मानो पिता का सपना पूरा करने के लिए जमकर मेहनत की और सभी अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे हैं. आज उनके सारे बच्चे अपने सफलता की बुलंदियों पर हैं, जिसे लेकर रामकृपाल कहते हैं, '' पढ़ाई न कर पाने की कसक तो आज भी मन में है लेकिन अब जब बच्चे सफल हो गए हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं, एक मां-बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है?''

लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं रामकृपाल बैगा (Etv Bharat)

पांच में से 4 बच्चे कर रहे ये नौकरी

एक बेहद छोटे गांव से आने वाले किसान रामकृपाल बैगा के पांच में से चार बच्चे आज अच्छी खासी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं. वे बताते हैं कि उनके पांच बच्चों में तीन बेटे हैं, दो बेटियां. चार बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं एक बहू भी नौकरी कर रही है. वहीं एक बेटी अभी भोपाल में बीएससी की पढ़ाई कर रही है. उनका बड़ा बेटा रमेश कुमार बैगा विदिशा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ है, बरकतुल्लाह भोपाल से एमबीए किया हुआ है, और वो जेई की परीक्षा क्वालीफाई कर लिया है, डिंडोरी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है, जो जबलपुर जोन में आता है.



दूसरा बेटा कमलेश भोपाल में पीएचडी विभाग में पदस्थ है, उसने सिविल में बीटेक किया है, एमटेक अभी चल रहा है, और पीएचई विभाग में नौकरी भी चल रही है. रामकृपाल आगे बताते हैं कि तीसरा बेटा गंगेश प्रसाद भी जेई है और उसने भी बीटेक भोपाल से किया है. वहीं बेटी भोपाल में एक्स रे विभाग डार्क रूम में सहायक के पद पर पदस्थ है. वहीं सबसे छोटी बेटी भोपाल से ही बीएससी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है. रामकृपाल की बहु छतरपुर में स्टाफ नर्स हैं.

अपने खेत में रामकृपाल बैगा (Etv Bharat)

खेती किसानी से बच्चों को पढ़ाया

रामकृपाल बैगा को देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इन्हें किसी बात का घमंड है. वहीं, हंसता मुस्कुराता चेहरा, वही पुराना रूटीन. राम कृपाल बैगा 6 से 7 एकड़ में खेती किसानी करते हैं. वो बताते हैं कि इसके अलावा सीजन में महुआ, डोरी, बकरी पालन आदि चीजों का भी काम उन्होंने किया है. इन्हीं चीजों से जो कमाई होती थी उसी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है.

खेती किसानी की कमाई से ही बच्चों को पढ़ाया

रामकृपाल बताते हैं कि 6 से 7 एकड़ में वो दो सीजन की खेती करते हैं, एक सीजन में धान की खेती करते हैं, दूसरे सीजन में चना गेहूं जैसे फसलों को लगाते हैं. रामकृपाल आज भी नहीं बदले, बस थोड़ा सा बदलाव ये है कि अब उनके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है. खेतों में काम करते वक्त मेढ़ पर फोन रखा था, वो खुद भी बताते हैं कि फोन जरूर रखा है क्योंकि आज वक्त की मांग है. इससे बहुत सारे काम होते हैं लेकिन उन्होंने अपने पुराने काम को नहीं छोड़ा.

10 दिन की कोचिंग में कमाल

रामकृपाल बैगा बताते हैं, '' घर में शुरुआत से ही पढ़ाई का माहौल था. इसमें बड़े बेटे का भी अच्छा खासा योगदान है. क्योंकि उसने जमकर मेहनत की और घर में पढ़ाई का माहौल बना दिया. बड़ा बेटा पढ़ाई में बेहतर था, सारे बच्चे ही एक से बढ़कर एक निकले जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे. घर में नौकरी की शुरुआत बड़े बेटे ने की, तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी. उसने बताया कि ₹500 फीस देनी पड़ेगी तब मुझे लगा कि कैसे मैं ₹500 दे पाऊंगा? लेकिन उसने इतनी मेहनत की की 10 दिन में ही उसने जेई की नौकरी क्वालीफाई कर ली.

इसके बाद सभी बच्चों में पढ़ाई और कंपटीशन की भावना जागी और मेरे सारे बच्चे जमकर मेहनत करने लगे और धीरे-धीरे वो नौकरी में सिलेक्ट होते गए, और आज वो नौकरी कर रहे हैं.''

शिवराज भी कर चुके तारीफ

रामकृपाल बताते हैं कि जब बड़ा बेटा उनका सिलेक्ट हुआ और जेई की परीक्षा में 85 पॉइंट लेकर आया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी तारीफ की थी और उन्हें इनाम भी दिया था. रामकृपाल बैगा और उनके बच्चों की कहानी गांव और जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन चुकी है.