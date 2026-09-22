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पांच हफ्ते की मजदूरी के लिए घिस गई चप्पल, फिर भी नहीं मिला मेहनत का हक

ग्रामीणों के मुताबिक स्टॉपडैम निर्माण को पूरा हुए करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन कुछ मजदूर अब भी अपने मेहनताने का इंतजार कर रहे हैं. विकासखंड भरतपुर की ग्राम पंचायत चुटकी की आबादी करीब 526 है. यहां बैगा समुदाय के लोग भी निवास करते हैं. मजदूरों ने बताया कि उन्होंने स्टॉपडैम निर्माण में मजदूरी की. काम के दौरान उनकी हाजिरी मस्टररोल में दर्ज की गई और निर्माण कार्य से संबंधित फोटो भी लिए गए. इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के मजदूर अपनी मेहनत की मजदूरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने को मजबूर हैं. मजदूरी की आस में बैगा मजदूरों को पंचायत से लेकर अधिकारियों के कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय तक कई बार चक्कर लगाना पड़ा.

जगबतिया बैगा बताती है कि उन्होंने और गांव के कई लोगों ने स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मजदूरी की थी, लेकिन आज तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ. अपनी शिकायत लेकर पैसे खर्च कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई. हमारा आवेदन भी वापस कर दिया गया और जनकपुर जाने को कहा गया. जब जनकपुर में भी कोई सुनवाई नहीं करता, तो हम अपनी फरियाद लेकर आखिर कहां जाएं?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किया था काम (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्टॉप डैम का पैसा नहीं मिल रहा है. हम परेशान है. अपने पैसे खर्च कर गए थे लेकिन कोई सुन नहीं रहा है. अधिकारी बनने का क्या मतलब जब हमारी परेशानी ही नहीं सुन रहे. धूप में पानी पी पीकर काम किए लेकिन पैसा नहीं दिए-जगबतिया बैगा, स्थानीय

भगवती बैगा ने बताया कि वाटरशेड के माध्यम से स्टॉप डैम निर्माण कार्य में हमने मजदूरी की थी. अपनी समस्या को लेकर सभी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय भी गए और आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ.

1 साल बीत गया है, स्टॉप डैम का भुगतान नहीं किया है. परिवार कैसे चलाए. कलेक्टर ऑफिस जाकर आवेदन भी दिए लेकिन अब तक पैसा नहीं दिया गया. 5 हफ्ते काम किए थे-भगवंती बैगा, स्थानीय

एक साल से भुगतान का इंतजार

ग्रामीणों ने बताया कि स्टॉपडैम निर्माण को पूरा हुए करीब एक साल हो चुका है. भुगतान के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन अब तक सभी मजदूरों को भुगतान नहीं मिल सका है.

स्टॉप डैम का पैसा एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला है. अपनी समस्या को लेकर हम सभी ग्रामवासी मनेंद्रगढ़ कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई-सरस्वती बैगा

वाटरशेड के तहत स्टॉप डैम निर्माण कार्य में हम लोगों ने मजदूरी की थी, लेकिन पांच सप्ताह की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है. अपनी शिकायत लेकर हम सभी ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय भी गए थे और आवेदन दिया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है-मीरा बाई बैगा

स्टॉप डैम निर्माण कार्य में हमने पांच सप्ताह मजदूरी की थी, लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है. मजदूरी भुगतान की मांग को लेकर हम कलेक्टर कार्यालय भी गए थे और शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद आज दिनांक तक हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है-शकुंतला बैगा

15.36 लाख की स्वीकृति, मजदूरों की मजदूरी लंबित?

मजदूरों का कहना है कि निर्माण कार्य की लागत और तकनीकी जानकारी पट्टिका पर दर्ज है. निर्माण पट्टिका के अनुसार स्टॉपडैम का निर्माण एकीकृत जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम WDC-PMKSY 2.0/2 के तहत कराया गया हैय पट्टिका पर करीब 15.36 लाख रुपये की स्वीकृत राशि सहित कार्य से संबंधित तकनीकी विवरण दर्ज है.

ग्राम पंचायत चुटकी के पंच रामजियावन बैगा ने बताया कि हम करीब 40 ग्रामीणों ने गर्मी के मौसम में स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मजदूरी की थी. भीषण गर्मी में पानी पी-पीकर काम किया. मस्टररोल भी निकाला गया और कई बार फोटो लिए गए, लेकिन सिर्फ एक बार मजदूरी का भुगतान हुआ है, जबकि पांच सप्ताह की मजदूरी अब भी बाकी है. शिकायत लेकर मनेंद्रगढ़ कलेक्टर कार्यालय गए, लेकिन वहां भी आवेदन वापस कर दिया गया. इंजीनियर से कई बार मिले, हर बार भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली. अब हम सभी ग्रामीण मजदूरी के भुगतान के लिए परेशान होकर भटक रहे हैं.

मजदूरी के लिए सालभर से भटक रहे (ETV Bharat Chhattisgarh)

लगभग 40 लोग काम किए. गर्मी के दिनों में बड़ी मुश्किल से लोगों ने काम किया. मस्टर रोल निकालते थे, बार बार फोटो खींचा जाता था. सिर्फ 1 बार का पैसा मिला. 5 हफ्तों का भुगतान पेंडिंग है-रामजियावन बैगा, पंच, ग्राम पंचायत चुटकी

सरपंच बोलीं कागज बनाकर भेजा कुछ का भुगतान हुआ

ग्राम पंचायत चुटकी की सरपंच सोनवती बैगा ने बताया कि वाटरशेड के माध्यम से स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराया गया था. मजदूरों की मजदूरी से संबंधित कागजात मेरे द्वारा तैयार कर भेज दिए गए हैं. कुछ मजदूरों का भुगतान हो चुका है, जबकि कुछ मजदूरों की मजदूरी अभी बाकी है. जिन मजदूरों का भुगतान लंबित है, उन्हें मजदूरी दिलाने के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है.

इंजीनियर बोले उस समय दूसरा इंजीनियर देख रहा था

ग्राम चुटकी के माझीपारा में वाटरशेड के माध्यम से कराए गए स्टॉप डैम निर्माण कार्य की लंबित मजदूरी के संबंध में जब संबंधित इंजीनियर महाराणा सत्य से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में छुट्टी पर हैं. उनका कहना था कि उस समय वे कार्यरत थे, लेकिन निर्माण कार्य ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा था और काम की निगरानी दूसरे इंजीनियर द्वारा की जा रही थी.

पिछले साल भीषण गर्मी में बैगा आदिवासियों ने स्टॉप डैम निर्माण में किया था काम (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसडीओ बोले- ट्रेजरी में लगा है देयक, जल्द होगा भुगतान

वाटरशेड के माध्यम से मझीपारा सरई नाला में कराए गए स्टॉप डैम निर्माण कार्य की लंबित मजदूरी के संबंध में जब अनुविभागीय अधिकारी से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह मजदूरी का देयक प्राप्त हुआ था, जिसे उनके द्वारा ट्रेजरी में लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में भुगतान हो जाएगा और इसी सप्ताह लंबित मजदूरी का भुगतान क्लियर होने की उम्मीद है.