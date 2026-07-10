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देवघर की 'विशेष प्रसादम योजना' हुई फेल! नहीं हो सकी श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय

देवघर के बैद्यनाथ धाम की 'विशेष प्रसादम योजना' प्रचार-प्रसार के अभाव में लोकप्रिय नहीं बन पाई है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 8:20 PM IST

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देवघर: बैद्यनाथ धाम का प्रसाद देश के किसी भी कोने में बैठे श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से 2021 में डाक विभाग ने 'विशेष प्रसादम योजना' की शुरुआत की थी. योजना का मकसद था कि जो श्रद्धालु देवघर नहीं आ सकते, वे घर बैठे डाक सेवा के माध्यम से बाबा का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे पहुंचता है श्रद्धालुओं के घर प्रसाद

पांच साल बाद भी यह योजना लोगों के बीच उम्मीद के अनुरूप पहचान नहीं बना सकी है. योजना के तहत श्रद्धालु 251 या फिर 501 रुपये का मनीऑर्डर देवघर मुख्य डाकघर भेजकर बाबा बैद्यनाथ धाम का प्रसाद अपने घर मंगवा सकते हैं. मनीऑर्डर प्राप्त होने के बाद डाक विभाग एक निजी कंपनी के सहयोग से श्रद्धालुओं के पते पर प्रसाद भेजता है.

'विशेष प्रसादम योजना' हुई फेल! (Etv Bharat)

प्रसाद में क्या-क्या होता है

देवघर डाकघर के अधिकारी अजय रंजन कुमार ने बताया कि 251 रुपये में लगभग 250 ग्राम और 501 रुपये में 500 ग्राम प्रसाद भेजा जाता है. प्रसाद पैकेट में देवघर का प्रसिद्ध पेड़ा, चूड़ा, भभूत, सिंदूर, भगवान शिव के चित्र समेत अन्य पूजन सामग्री शामिल रहती है.

150 से 200 श्रद्धालुओं ने ही उठाया योजना का लाभ

हालांकि विभागीय आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में इस योजना का लाभ केवल 150 से 200 श्रद्धालुओं ने ही उठाया है, यानी जिस योजना से देशभर के श्रद्धालुओं को जोड़ने की उम्मीद थी, वह सीमित दायरे में ही सिमटकर रह गई है.

नहीं हुआ अपेक्षित प्रचार प्रसार: अधीक्षक, डाकघर

वहीं कम लाभुकों की संख्या पर देवघर मुख्य डाकघर के अधीक्षक एसके मिश्रा ने स्वीकार किया कि योजना का अपेक्षित प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि अब स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

श्रावणी मेले में प्रचार की योजना

इसके साथ ही पंडा समाज से भी अपील की जा रही है कि वे अपने यजमानों के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से इस योजना की जानकारी साझा करें, साथ ही श्रावणी मेले के दौरान शहर के प्रमुख होटल, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री भी लगाई जाएगी.

योजना को व्यापक प्रचार की जरूरत

लोगों का कहना है कि यदि बीते पांच सालों में इस योजना का व्यापक प्रचार किया गया होता तो न केवल अधिक श्रद्धालु इसका लाभ उठा पाते बल्कि डाक विभाग को भी बेहतर राजस्व प्राप्त होता. फिलहाल योजना के तहत अब तक केवल कुछ हजार रुपये कीमत का ही प्रसाद श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा सका है.

अब सवाल यह है कि जब योजना 2021 से संचालित हो रही है, तो इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की पहल पहले क्यों नहीं की गई. अब देखने वाली बात होगी कि डाक विभाग का नया अभियान इस योजना को देशभर के श्रद्धालुओं तक पहुंचाने में कितना सफल होता है.

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