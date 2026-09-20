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जाति-धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांट रही भाजपा, PDA सपा का धोखा; BSP प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला

अयोध्या में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है. रविवार को बीकापुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जितेंद्र सिंह बबलू द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई बड़े बसपा नेता मंच पर दिखाई दिए. इस सम्मेलन जातीय मुद्दा हावी रहा, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाज के बीच जाति-धर्म के मुद्दे पर बांटने का आरोप भी लगाया. बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल (Video Credit; ETV Bharat) इस आयोजन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बात की. कहा कि सपा का पीडीए एक धोखा है. अगर वह पीडीए का विकास चाहते तो पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग की बैकलाग भर्ती नहीं रोकते. बहन जी ने जो प्रमोशन किया, उनका डिमोशन नहीं करते. पीडीए का विकास चाहते तो विधानसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उनके आरक्षण का बिल नहीं फाड़ते. पिछड़ा, दलित में बहुत से महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के लिए काम किया. बहन जी ने जिला बनाया, विद्यालय का नाम रखा, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा, इसको बदल कर उनका अपमान नहीं करते. पीडीए का मतलब परिवार दल एलाइंस है.