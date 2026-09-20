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जाति-धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांट रही भाजपा, PDA सपा का धोखा; BSP प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला

कहा सपा पीडीए का विकास चाहती तो विधानसभा में आरक्षण का बिल नहीं फाड़ती

अयोध्या में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन
अयोध्या में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:20 PM IST

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अयोध्या: यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है. रविवार को बीकापुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जितेंद्र सिंह बबलू द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई बड़े बसपा नेता मंच पर दिखाई दिए. इस सम्मेलन जातीय मुद्दा हावी रहा, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाज के बीच जाति-धर्म के मुद्दे पर बांटने का आरोप भी लगाया.

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल (Video Credit; ETV Bharat)

इस आयोजन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बात की. कहा कि सपा का पीडीए एक धोखा है. अगर वह पीडीए का विकास चाहते तो पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग की बैकलाग भर्ती नहीं रोकते. बहन जी ने जो प्रमोशन किया, उनका डिमोशन नहीं करते. पीडीए का विकास चाहते तो विधानसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उनके आरक्षण का बिल नहीं फाड़ते. पिछड़ा, दलित में बहुत से महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के लिए काम किया. बहन जी ने जिला बनाया, विद्यालय का नाम रखा, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा, इसको बदल कर उनका अपमान नहीं करते. पीडीए का मतलब परिवार दल एलाइंस है.

भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा. कहा कि भाजपा बड़े-बड़े वादे करके समाज के बीच में गई थी. जबकि आज बच्चों की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं. नौकरियों का पर्चा लीक हो गया.
यहां तक कि भगवान श्री राम के घर चोरी हो गईं, तो भाजपा पर क्या भरोसा करेंगे. बहन जी की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में खूब काम किया गया.

कहा कि कानून-व्यवस्था पर सबसे अच्छा काम बहन जी की सरकार हुआ. 6 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किया. वहीं समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को निकाला था, उस पर रोक लगाने का काम बहन जी ने किया. आज भाजपा की सरकार में नौजवान बहुत परेशान हैं. प्रदेश की जनता बहन जी की सरकार को याद कर रही है. निश्चित तौर पर 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करेगी.

कंडेला हत्याकांड को लेकर कहा कि हमारे गांव के बगल में घटना हुई है, जो बहुत दुखद है. मौर्या परिवार के साथ बहुत अत्याचार व अन्याय हुआ है. जिस पर सरकार पूरी तरह से फेल रही है. आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी. कुछ दिन पहले कुशमाहा ने एक लड़की की लाश मिली थी. बस्ती में हत्या, गोरखपुर में दो मासूमों मार दिया गया था. इलाहाबाद, हमीरपुर, बलिया में घटना हुई है. आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है. यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है.

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