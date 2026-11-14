बिजनौर में आकाश आनंद बोले- "BJP ने 10 सालों में विज्ञापन पर 7 हजार करोड़ खर्च कर दिए"
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:36 PM IST
बिजनौर : बढ़ापुर विधानसभा के अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. आकाश आनंद ने जनता से वोट की अपील की. जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता पांचवीं बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है.
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केवल विज्ञापनों पर 7 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की घटना के बाद हुए बवाल में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे. उन्होंने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि "बहन जी" ने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया, जिनके पास न जमीन थी और न ही कमाई का कोई साधन.
आज दिनांक 14-11-2026 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार जनपद बिजनौर विधानसभा बढ़ापुर में आदरणीय बहनजी का संदेश लेकर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री आकाश आनंद जी आपर जनसमूह को संबोधित करते हुए। #बहनजी_का_संदेश #बहन_जी_का_शासन #जयभीम #BSP #मिशन_2027 #बिजनौर #बढ़ापुर— Vishwanath Pal (@PalVishwnathbsp) November 14, 2026