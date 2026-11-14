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बिजनौर में आकाश आनंद बोले- "BJP ने 10 सालों में विज्ञापन पर 7 हजार करोड़ खर्च कर दिए"

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित किया ( Photo credit: ETV Bharat )

बिजनौर : बढ़ापुर विधानसभा के अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. आकाश आनंद ने जनता से वोट की अपील की. जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता पांचवीं बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है.

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का बयान (Video credit: ETV Bharat)

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केवल विज्ञापनों पर 7 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की घटना के बाद हुए बवाल में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे. उन्होंने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि "बहन जी" ने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया, जिनके पास न जमीन थी और न ही कमाई का कोई साधन.