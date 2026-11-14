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बिजनौर में आकाश आनंद बोले- "BJP ने 10 सालों में विज्ञापन पर 7 हजार करोड़ खर्च कर दिए"

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी.

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित किया
बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित किया (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 10:36 PM IST

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बिजनौर : बढ़ापुर विधानसभा के अफजलगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. आकाश आनंद ने जनता से वोट की अपील की. जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता पांचवीं बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है.

बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का बयान (Video credit: ETV Bharat)


बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केवल विज्ञापनों पर 7 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिए. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की घटना के बाद हुए बवाल में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे. उन्होंने बसपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल में ओबीसी समाज के बच्चों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा कि "बहन जी" ने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया, जिनके पास न जमीन थी और न ही कमाई का कोई साधन.

उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकार ने कानून बनाकर प्रदेश में तीन लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया और उन्हें खेती-बाड़ी के जरिए आजीविका चलाने का अवसर उपलब्ध कराया. उन्होंने सपा और भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 14 साल से दोनों पार्टियां प्रदेश की सत्ता में रही हैं, लेकिन क्या कोई भी पार्टी यह दावा कर सकती है कि उसने अपनी सरकार में भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन का मालिक बनाया? जनसभा के आखिर में आकाश आनंद ने तान्या नागपाल के समर्थन में वोट की अपील करते हुए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया.

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