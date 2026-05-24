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लखनऊ में बसपा की बैठक, मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर दिया मूलमंत्र, कहा-वोट की सुरक्षा इज्जत-आबरू, मजहब की तरह करें

जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा, कहा-सत्ता में वापस आना है

लखनऊ में बसपा की बैठक.
लखनऊ में बसपा की बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 2:51 PM IST

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लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को स्टेट यूनिट की बड़ी बैठक की. इसमें पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर तक की जमीनी मजबूती, विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों और पार्टी को आर्थिक सहयोग के साथ जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में विस्तृत समीक्षा की. प्रगति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई-नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी अधिक चुस्त-दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है. पार्टी के पक्ष में बढ़ते हुए जन रुझान से यूपी में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनेगी.

बैठक में पोलिंग बूथ स्तर के प्रमुख प्रभारियों सहित विधानसभा, जिला और स्टेट कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे. सभी ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट दी, जिसे संतोषजनक पाने के बावजूद मायावती ने यूपी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही न बरतने की हिदायत दी. कहा कि धुरंधर व जुगाडू विरोधियों की हर चाल का मुकाबला 2007 की तरह ही पूरी तरह से डट कर करना है. पार्टी प्रत्याशियों के चयन के बारे में बरती जा रही सावधानी जरूरी है. कुल मिलाकर, 'हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है' का मिशन यानि 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की सरकार एक बार फिर लाने के लिए पूरे जी-जान से वोट की सुरक्षा अपनी इज्जत-आबरू, जान-माल व मजहब की तरह से करनी है.

कहा कि हाल ही में सम्पन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा आमचुनाव में जो कुछ हुआ व जिस प्रकार से हुआ, उसका समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड व पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में ही या इससे थोड़ा पहले लगभग एक साथ होने वाले विधानसभा आमचुनाव में इससे सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा. ख़ासकर सत्ताधारी पार्टी व सरकारें वादों की खानापूर्ति करने और अनेकों प्रकार की अप्रत्याशित व अभूतपूर्व तरीके से चुनाव को प्रभावित करने में सफल हो जाती हैं. उसके बाद जनहितैषी गवरनेन्स के बजाय ज्यादातर ध्यान भटकाने वाले कार्यकलापों के कारण फिर जनता अपने आपको काफी ठगा हुआ महसूस करने लगती है. उसका क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत?

उन्होंने कहा कि बीएसपी की कैडर बैठकों में लोगों को इस कटु अनुभवों से अवगत करना ज़रूरी है कि सरकारें व पार्टियां चुनाव के समय जनहितैषी व जनकल्याणकारी होने का ढिंढोरा पीटती हैं और उसमें धन लुटाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वे अपने वादों, घोषणाओं व दावों के प्रति उतना ही उदासीन हो जाती हैं. यही कारण है कि इन पार्टियों की छलावापूर्ण व विभाजनकारी राजनीति से देश व जनहित का सही से भला नहीं हो रहा है, उनका जीवन लगातार लाचार व मजबूर बना हुआ है. ऐसी छलावा/वादाखिलाफी के विरुद्ध जनता को जागरुक होना होगा, जो उनके वोट के अधिकार का संदेश और सीख भी है. उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों की ऐसी छलावापूर्ण राजनीति का दुष्परिणाम यह भी है कि चुनाव के समय उन्हें हर प्रकार से लुभाया जाता है लेकिन चनाव के बाद महंगाई, बेरोजगार व नये-नये नियम-कानून के जरिये हर प्रकार के तनाव सहित उनके जीवन के जंजाल को और भी बढ़ा दिया जाता है.

मायावती ने कहा कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठ समर्थक नीति व राजनीति के प्रचलन से सर्वसमाज का हो रहा अहित सबके सामने है. ऐसे में सरकारें अगर लोगों की रोजी-रोटी, शान्ति सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था जैसे जनहित की ज़िम्मेदारी पर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो यह संकटों से राहत के लिए प्रभावकारी होगा. यूपी के लोगों को पूरी तरह से आज़माई हुई पार्टी बसपा नेतृत्व पर पूरी तरह से 2007 की तरह भरोसा करना होगा. जब ब्राह्मण समाज व कमजोर तबकों सहित सर्वसमाज के लोगों को वहां उपेक्षा व असुरक्षा से निकालकर पार्टी व सरकार में भी उचित भागीदारी व भरपूर आदर-सम्मान दिया गया.

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