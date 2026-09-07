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BSP में कितना सुरक्षित है आकाश आनंद का भविष्य; तीसरी बार पद से हटाने पर बढ़ी तल्खी

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर असहज हैं. दो बार आकाश को पार्टी से निकाला गया और फिर वापस लिया गया. अब फिर से उन्हें नेशनल चीफ कॉर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है. मायावती के इस कदम से आकाश आनंद भी खफा दिख रहे हैं, क्योंकि पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बायो चेंज किया और बीएसपी वर्कर लिखा. रविवार को आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया और बायो में सिर्फ बीएसपी सपोर्टर लिखा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है.

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के पुराने नेता अशोक सिद्धार्थ और अनंत मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाया था. अब 3 सितंबर को भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया. बुआ के इस कदम से भतीजा भी नाराजा है, जो उनके सोशल मीडिया बायो में हुए परिवर्तन में साफ दिख रहा है. 11 अगस्त से उन्होंने बसपा सुप्रीमो के एक भी पोस्ट को री-पोस्ट नहीं किया है.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुआ और भतीजे के बीच पिछले महीने से ही बन नहीं रही है. यही कारण है कि लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर 31 अगस्त और 03 सितंबर को मायावती ने दो बड़ी बैठकें देश और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बुलाईं, लेकिन एक भी बैठक में आकाश आनंद नहीं आए. आखिरकार 03 सितंबर को मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश अपरिपक्व हैं. इसलिए उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती.

आकाश आनंद ने बदला सोशल मीडिया बायो. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐसे में अब आकाश का अपने बॉयो में सिर्फ बीएसपी सपोर्टर लिखने का मतलब है कि या तो आकाश को पार्टी से ही बाहर कर दिया गया है या फिर बायो चेंज कर मायावती पर एक बार फिर पद पाने के लिए आकाश आनंद दबाव की रणनीति अपना अपना रहे हैं. पिछली बार जब उनसे पद वापस लिया गया था, तब भी बायो चेंज किया था और फिर बसपा सुप्रीमो ने उन्हें प्रमोशन देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था.