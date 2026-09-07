BSP में कितना सुरक्षित है आकाश आनंद का भविष्य; तीसरी बार पद से हटाने पर बढ़ी तल्खी
3 सितंबर को भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 6:51 AM IST
लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर असहज हैं. दो बार आकाश को पार्टी से निकाला गया और फिर वापस लिया गया. अब फिर से उन्हें नेशनल चीफ कॉर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है. मायावती के इस कदम से आकाश आनंद भी खफा दिख रहे हैं, क्योंकि पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर बायो चेंज किया और बीएसपी वर्कर लिखा. रविवार को आकाश ने एक कदम आगे बढ़ाया और बायो में सिर्फ बीएसपी सपोर्टर लिखा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है.
बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के पुराने नेता अशोक सिद्धार्थ और अनंत मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाया था. अब 3 सितंबर को भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया. बुआ के इस कदम से भतीजा भी नाराजा है, जो उनके सोशल मीडिया बायो में हुए परिवर्तन में साफ दिख रहा है. 11 अगस्त से उन्होंने बसपा सुप्रीमो के एक भी पोस्ट को री-पोस्ट नहीं किया है.
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुआ और भतीजे के बीच पिछले महीने से ही बन नहीं रही है. यही कारण है कि लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर 31 अगस्त और 03 सितंबर को मायावती ने दो बड़ी बैठकें देश और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बुलाईं, लेकिन एक भी बैठक में आकाश आनंद नहीं आए. आखिरकार 03 सितंबर को मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश अपरिपक्व हैं. इसलिए उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती.
ऐसे में अब आकाश का अपने बॉयो में सिर्फ बीएसपी सपोर्टर लिखने का मतलब है कि या तो आकाश को पार्टी से ही बाहर कर दिया गया है या फिर बायो चेंज कर मायावती पर एक बार फिर पद पाने के लिए आकाश आनंद दबाव की रणनीति अपना अपना रहे हैं. पिछली बार जब उनसे पद वापस लिया गया था, तब भी बायो चेंज किया था और फिर बसपा सुप्रीमो ने उन्हें प्रमोशन देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था.
फिलहाल सोशल मीडिया पर आकाश आनंद के बायो के हिसाब से अब वह पार्टी कार्यकर्ता तक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ पार्टी समर्थक हैं. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की कार्रवाई का अब तक अगर सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं तो वह कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने भतीजे आकाश आनंद ही हुए हैं. आकाश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि तीसरी बार हो चुका है. आकाश तीसरी बार पद से हटाए गए हैं.
दो साल पहले यानी 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानों के बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक और उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया था. इसके बाद बाद में जून 2024 में वापस बहाल किया गया था. मार्च 2025 में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव का हवाला देते हुए सभी पदों से हटाया गया और अगले दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. बाद में माफी मांगने के बाद उन्हें पार्टी में वापस लिया गया था.
03 सितंबर 2026 को उन्हें फिर से राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाया गया. मायावती ने कहा कि उन्हें अभी और परिपक्वता की जरूरत है. इस बार उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है, वह कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहेंगे. बीएसपी चीफ ने एक बार फिर अपने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है. हालांकि बार-बार हो रही कार्रवाई से अब आकाश आनंद भी परेशान हो गए हैं.
पार्टी के नेताओं में यह चर्चा है कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा मुखिया ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, फिर भी आकाश आनंद अपने ससुर के कहने से ही चल रहे हैं. मायावती को यह नागवार गुजर रहा है. यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो ने आकाश से पद वापस ले लिया है.
यह भी पढ़ें: मशरूम उत्पादन में UP नंबर वन; कम लागत, ज्यादा मुनाफा, जानिए- क्यों किसानों के लिए मुफीद?