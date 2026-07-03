JDU दफ्तर के पास लगा 'बहुजन महापंचायत' का पोस्टर, मंत्री ने कहा- NDA नहीं करेगा समर्थन
5 जुलाई को 'एनडीए समर्थित भोजपुर में महापंचायत' का पोस्टर लगा है. हालांकि मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं.
Published : July 3, 2026 at 2:34 PM IST
पटना: भरत तिवारी एनकाउंटर मामला काफी समय से चर्चा में है. लोगों में इसको लेकर आक्रोश है. एनकाउंटर के खिलाफ भोजपुर में महापंचायत भी लगाया जा चुका है और सरकार की तरफ से न्यायिक जांच भी हो रही है. वहीं दूसरी तरफ 5 जुलाई को एक और महापंचायत लगाया जा रहा है. इसका पोस्टर जेडीयू कार्यालय के पास लगाया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी की तस्वीर लगी है और एनडीए समर्थित महापंचायत होने की बात कही गई है.
जेडीयू कार्यालय के पास लगा पोस्टर: इस पोस्टर में लिखा है, 'मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सम्मान में बहुजन समाज मैदान में.' पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और नागमणि की तस्वीर भी दिख रही है.
पोस्टर लगाना गलत- मंत्री: हालांकि जेडीयू नेता और योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि एनडीए की तरफ से कोई महापंचायत भोजपुर में नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि अब कौन लोग लगा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है. पोस्टर लगाने की हम लोग जांच कराएंगे.
जांच के बाद होगी कार्रवाई: कुशवाहा समाज की तरफ से महा पंचायत आयोजित करने के सवाल पर भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं खुद हूं. ऐसे में कौन ऐसा फैसला ले सकता है. उन्होंने पोस्टर में सीएम सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं की तस्वीर लगाने को गलत बताया और कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी.
"जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाने के पीछे मंशा क्या है, यह तो वही बताएंगे और जिन्होंने लगवाया है. ऐसी कोई महापंचायत एनडीए की तरफ से नहीं हो रही है. इसकी जरूरत भी नहीं है. एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो रही है. जहां तक पोस्टर में सम्राट चौधरी की तस्वीर के साथ एनडीए के बड़े नेताओं की तस्वीर का सवाल है तो वह गलत है."- भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार
महापंचायत के नाम पर समर्थन और विरोध: भरत तिवारी के समर्थन में एक महापंचायत आयोजित हो चुकी है, जबकि कुशवाहा समाज की तरफ से 5 जुलाई को बहुजन महापंचायत प्रस्तावित थी लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है. इसी बीच महा पंचायत को लेकर पोस्टर लगाने के बाद फिर से मामला गरमाता दिख रहा है.
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