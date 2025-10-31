ETV Bharat / state

अतरी विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली नेता भेजे गए भागलपुर जेल, चुनाव को प्रभावित करने की थी खुफिया रिपोर्ट

गयाजी से भी बाहुबली नेता राजेंद्र यादव को गयाजी कारगार से भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया,अतरी विधानसभा के कई इलाके चुनाव में संवेदनशील घोषित.

गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली नेता भेजे गए भागलपुर जेल
गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली नेता भेजे गए भागलपुर जेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 12:46 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 2:07 PM IST

गयाजी: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए गृह कारा विभाग ने के कई जेलों से बाहुबलि कुख्यात अपराधियों को भागलपुर सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया है. सजायाफ्ता बाहुबली पूर्व विधायक इलाज के बहाने अस्पताल से अपनी बहु की जीत का समीकरण बना रहे थे, अब जेल आईजी ने बड़ी करवाई की है.इसी कड़ी में गयाजी से भी बाहुबली नेता राजेंद्र यादव को गयाजी कारगार से भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

मतदान से पहले राजद को लगा झटका: गयाजी के अतरी विधानसभा क्षेत्र के लिए राजद प्रत्याशी को बड़ा झटका लगा है, राजद ने अतरी से इस बार वर्तमान विधायक अजय यादव की भाभी वैजयंती देवी को प्रत्याशी बनाया है, अजय यादव की इस बार टिकट कटी है और उनकी जगह पर उनके बड़े भाई की पत्नी को टिकट मिली है, वैजयंती देवी का मुकाबला एनडीए समर्थित हम पार्टी के प्रत्याशी रोमित कुमार से है, मतदान से पहले राजद प्रत्याशी के सजा याफ़्ता बाहुबली नेता राजेंद्र यादव को गयाजी कारगार से भागलपुर कैंप जेल भेज दिया गया है.
खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर जेल ट्रांसफर : बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेल आईजी के निर्देश पर दूसरे जेल में राजेंद्र यादव को शिफ्ट किया गया है, राजेंद्र यादव आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, वो गया में रहते हुए अतरी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ कई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट भी थी, अतरी विधानसभा के कई इलाके चुनाव में संवेदनशील घोषित होते हैं, यहां आज भी राजेंद्र यादव का प्रभाव बताया जाता है

राजेंद्र यादव पीएमसीएच में इलाजरत : राजेंद्र यादव पर अपहरण हथिया आर्म्स एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं, वो एक हत्या में मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे, पिछले कुछ दिनों से वो पटना के पीएमसीएच में इलाज करा थे,जेल पुलिस की ओर से उन्हें अस्पताल से उठाकर भागलपुर कैंप जेल में शिफ्ट किया गया है, अब उनको दूसरी जेल जाने से उनकी राजद प्रत्याशी बहु बैजयंती देवी को चुनाव में जाति समीकरण साधने में समस्या हो सकती है.

जांच एजेंसियों की थी रिपोर्ट : अतरी के बाहुबली पूर्व विधायक राजेंद्र यादव अस्पताल में ही अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगे थे , वो सीधे तौर पर चुनाव में प्रभाव डाल कर बहु की जीत सुनिश्चित करने में लगे थे , जांच एजेंसियों को भनक लगते ही बड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार और जेल प्रशासन को रिपोर्ट भेजी थी ,उसी आधार पर उन्हें गया जी कारगर की जगह पर भागलपुर कारगर स्थानांतरित किया गया है

1995 से एक ही परिवार का दबदबा : असल में इस विधानसभा क्षेत्र में 1995 से एक ही परिवार का दबदबा रहा है , 1995 में राजेंद्र प्रसाद यादव विधायक बने थे हालांकि 2010 में यहां से जदयू के प्रत्याशी प्रोफेसर कृष्णानंद यादव ने जीत दर्ज की थी, 2015 में फिर से राजद की उम्मीदवार और राजेंद्र यादव की पत्नी कुंती देवी ने जीत हासिल की और अपने गढ़ को जदयू से छीन लिया, इस क्षेत्र में यादव जाति की संख्या लगभग 90 हजार है,जबकि मुस्लिमों की संख्या 25 हजार के करीब है , इसके अलावा कुछ वोट और हैं जो राजद के खाते में चले जाते हैं जिसकी वजह से जीत होती है.

बाहरी स्थानीय मुद्दा होता है हावी :लगातार जीत के पीछे की एक वजह यह भी बताई जाती है क्योंकि 2000 से 2020 तक देखा गया है कि यहां एनडीए गठबंधन अतरी विधानसभा क्षेत्र से बाहर के प्रत्याशी खड़ा किया है , जिसकी वजह से बाहरी और स्थानीय नेता का मुद्दा अंतिम समय तक हावी हो जाता है, 2010 में जदयू ने स्थानीय नेता कृष्णानंद यादव को प्रत्याशी बनाया था जिसकी वजह से जदयू की जीत भी हुई , हालांकि 2010 में एक हत्या के मामले ने इतना तूल पकड़ा था जिसकी वजह से भी जदयू की जीत आसान हो सकी थी.

2020 में जदयू के खाते में आयी थी अतरी सीट : 2015 में जदयू महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो यह सीट जदयू के खाते से चली गई और राजद ने अपने पुराने प्रत्याशी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा , जिनकी जीत हुई, 2020 में जदयू के खाते में फिर से सीट तो आई लेकिन जदयू ने गयाजी शहर की मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया हालांकि मनोरमा देवी भी स्थानीय विधायक रंजीत यादव की स्वजातीय यादव ही थीं लेकिन बाहरी और स्थानीय मुद्दा हावी होने से वो यादव समाज का वोट अधिक नहीं काट सकीं जिसकी वजह से मनोरमा देवी हार गईं.
कौन हैं राजेंद्र यादव.

2006 से गया सेंट्रल जेल में बंद हैं राजेंद्र यादव : अतरी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र यादव एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं , वर्तमान में वह 2006 से लगातार गया सेंट्रल जेल में बंद हैं , 2021 में पैरोल पर अपनी पत्नी की मौत के बाद बाहर आए थे, लेकिन पैरोल खत्म होते ही फिर से वह जेल चले गए थे, जबकि विधायक पत्नी कुंती देवी भी जेल में रहते हुए ही बीमार पड़ी थीं और फिर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, राजेंद्र यादव पर कई केस हैं , एक समय ऐसा भी 2005 में आया था जब राजेंद्र यादव गयाजी सिविल कोर्ट में हाजिरी के दौरान कोर्ट से फरार भी हो गए थे, लगभग साल भर फरारी काटने के बाद पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़ लिया था तब से वो जेल में ही बंद हैं

राजेंद्र यादव उम्र कैद की सजा काट रहे हैं : स्थानीय लोगों के अनुसार दबंग छवि वाले राजेंद्र यादव पर कई केस है, 2006 से वह लगातार जेल में है , उनके ऊपर नीमचक बथानी कांड संख्या 8 /2005 दो व्यक्तियों को अपहरण कर हत्या करने के आरोप के साथ कांड संख्या 15/2008 हथियार और कोर्ट से फरार होने के मामले के साथ उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है और वह अपनी सजा काट भी रहे हैं

1951 में बनी थी सीट : अतरी विधानसभा का अस्तित्व 1951 में आया था , 17 बार यहां चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस ने यहां से छह बार जीत दर्ज कर चुकी है, आखिरी बार कांग्रेस ने 1990 में यहां से जीत दर्ज कि थी,जबकि राजद ने यहां से पांच बार जीत दर्ज किया है , निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो बार, जबकि भारतीय जनसंघ , जनता पार्टी , जनता दल और जदयू ने एक एक बार जीत हासिल की है, इस बार 2025 में मुकाबला राजद और हम पार्टी के बीच में है, लोजपा जिसने 2020 में राजद विरोधी वोटों को विभाजित किया था, अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है

