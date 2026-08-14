जिसका कभी ख़ौफ़ था,उस बाहुबली नेता को हत्या का डर, सुरक्षा के लिए प्रशासन से लगाई गुहार
बड़े भाई और बहनोई की हत्या हो चुकी है, उन पर भी जानलेवा हमला हो सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 6:05 PM IST
बदायूं: जनपद के बाहुबली नेता डीपी यादव ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए डीएम और एसएसपी को पत्र लिख कर सुरक्षा की मांग की है. डीपी यादव ने कहा कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते उनके बड़े भाई और बहनोई की हत्या हो चुकी है, इस लिए उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है.
राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया डीपी यादव ने कहा कि वह केंद्र में एक बार सांसद और राज्यसभा सांसद रहे चुके हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान है. आज भी जनता के बीच आना-जाना लगा रहता है, पहले उनके भाई की हत्या की जा चुकी है. उनकी भी कई लोगों से रंजिश है.
हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि उनकी रंजिश किस से है और ना ही किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाया, लेकिन अपनी हत्या की आशंका जताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की. उन्होंने ने कहा कि उनके पास जेड प्लस से लेकर जेड श्रेणी की सुरक्षा रही है, लेकिन आज सुरक्षा विहीन कर दिया गया है. कई बार जिलाधिकारी और एसएसपी को पत्र देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. इसके बाद भी मुझे सुरक्षा मुहैय्या नहीं कराई गई.
एक राजनीतिक सवाल का जवाब देते हुए डीपी यादव ने कहा कि सबसे पहले 2027 विधानसभा चुनाव में वह गगन यादव को संभल अपना कैंडिडेट उतारेंगे, साथ उन्होंने यह भी उनकी कई पार्टियों से गठबंधन को लेकर बात चल रही है, हालांकि, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, जल्द ही आगे की रणनीति आप से साझा किया जाएगा.
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