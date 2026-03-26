बहरोड़ विधायक के बेटे को धमकी, गाड़ी रोककर 50 लाख की फिरौती मांगी, FIR दर्ज
बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव के बेटे मोहित यादव को जान से मारने और 50 लाख रुपये की फिरौती की धमकी मिली है.
Published : March 26, 2026 at 4:50 PM IST
अलवर: बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव के बेटे और जिला क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के सदस्य मोहित यादव को जान से मारने तथा 50 लाख रुपये की अवैध वसूली की धमकी मिली है. मोहित यादव ने मांडण पुलिस थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. मोहित यादव के अनुसार, 10 मार्च को वे मांडण स्थित गौशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. कार्यक्रम के दौरान उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव प्रसारण चल रहा था. इसी दौरान 'वीरेन्द्र सिंह' नाम की आईडी से अभद्र टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां दी गईं.
गाड़ी रोककर दी धमकी: मांडण थाना अधिकारी किरण यादव ने जानकारी दी कि मोहित यादव ने शिकायत में बताया है कि 10 मार्च को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शाम करीब 8 बजे जब वे मांडण से बहरोड़ लौट रहे थे, तो कान्हावास के पास सुनसान इलाके में बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 6-7 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोक ली.
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मोहित यादव का आरोप है कि बदमाशों ने उन्हें लाठी-डंडों से घेरकर गाली-गलौज की और 5 दिनों के अंदर 50 लाख रुपये देने की धमकी दी. साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई. अन्य वाहनों के आने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. मोहित यादव ने शिकायत में आगे बताया कि 21 मार्च को आरोपी वीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो कॉल कर फिर से धमकी दी.
मामला दर्ज, जांच शुरू: उन्होंने आरोप लगाया कि वीरेंद्र सिंह, प्रदीप, संदीप यादव, सौदल पहलवान, लीलू शर्मा और जगजीत सिंह समेत अन्य लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं. इनमें से कुछ आरोपियों पर पहले भी दो बार जानलेवा हमले का मामला बहरोड़ और मांडण थाने में दर्ज है. इस मामले में मांडण थाना अधिकारी किरण यादव ने बताया कि मोहित यादव की शिकायत पर जान से मारने और अवैध वसूली का मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.