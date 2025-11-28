VIDEO : तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में फंसा युवक, बकरी संग 2 घंटे तक रहा बंद, बोला- मैं चेक करने आया था
वन विभाग ने गांव में पहुंचकर निकाला बाहर, पुलिस पकड़कर ले गई थाने, कई गांवों में तेंदुए का खौफ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 4:59 PM IST
बहराइच : एक युवक तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में फंस गया. 2 घंटे तक वह अंदर बकरी के साथ बैठा रहा. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. वन विभाग की टीम ने युवक को बाहर निकाला. पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस युवक को लेकर थाने चली गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है.
जिले के कई इलाकों में इन दिनों तेंदुए का खौफ है. तेंदुए के हमले में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहरो गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रखा है. जंगल में पिंजरे के आसपास घास-फूस रखा गया है.
पिंजरे में फंसा तो ग्रामीणों को किया फोन : ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग ने पिंजरे के अंदर एक बकरी बांध दी है, जिससे तेंदुआ उसका शिकार करने आए और पिंजरे में फंस जाए. गुरुवार की रात को गांव के लोग खाना खाकर सो रहे थे. इस दौरान उमरी दहरो गांव के ही मगन बिहारी का बेटा प्रदीप शर्मा घर से बाहर निकल गया. करीब 2 घंटे के बाद उसने ग्रामीणों को फोन किया.
'चेक करने आया था, भड्ड से गेट ही गिर गया' : प्रदीप ने बताया कि वह गलती से तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में बंद हो गया है. उसे बाहर निकाला जाए. जानकारी के बाद गांव के लोग टॉर्च, लाठी आदि लेकर मौके पर पहुंचे. देखा तो प्रदीप पिंजरे में बंद था. एक ग्रामीण ने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाते हुए पूछा कि क्या करने गए थे अंदर?. इस पर प्रदीप ने कहा- 'अरे! चेक करने आया था, भड्ड से गेट ही गिर गया'.
'हम गांव के हैं चेक तो करेंगे ही' : ग्रामीण ने फिर से पूछा कि अंदर घुसकर चेक करोगे?. इस पर प्रदीप ने जवाब दिया कि 'और क्या हम गांव में रहते हैं तो चेक तो करेंगे ही, अंदर आए तो गेट गिर गया, बहुत बुरा फंस गए'. इस पर ग्रामीणों ने कहा कि रुको थाने वाले आए तो खुलवाया जाए. इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची. पुलिस भी पहुंच गई. टीम ने युवक को बाहर निकाला. पुलिस उसे लेकर थाने चली गई.
गांव में पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम : थानाध्यक्ष संजीव चौहान ने बताया कि वन विभाग ने फोन कर जानकारी दी थी. इसके बाद पुलिस पहुंची थी. गांव का युवक पिंजरे में बंद था. उसे रात में थाने लाया गया था. सुबह परिजनों के सुपर्द कर दिया गया है. वह शराब के नशे में था, इसकी वजह से वह पिंजरे में घुस गया था.
तेंदुए के हमले में हुई थी महिला की मौत : बुधवार को फखरपुर इलाके के उमरी दहरो गांव की शांति देवी (62) पत्नी राजित राम किसी काम से घर से बाहर निकली थीं. इस दौरान तेंदुआ उन्हें अपने जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में घसीट ले गया था. शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े तो तेंदुए छोड़कर फरार हो गया था.
हमले में वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई थी. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसी दि कतरनियाघाट वाइल्डलाइफ डिवीजन के बारडिया गांव के रहने वाले 8 साल के बच्चे इरशाद पर भी तेंदुए ने हमला किया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.
23 नवंबर को महिला-बच्चे पर किया था हमला : डीएफओ सूरज कुमार के अनुसार कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मूर्तिहा रेंज स्थित दुर्गा गौढी ग्राम में तेंदुए ने 23 नवंबर को हमला किया था. श्रीदेवी (22) पत्नी रमेश घर के बाहर बेटे जितिन को गोद में लेकर खड़ी थी. इसी दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया था. लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया है.
इन घटनाओं के बाद ग्रामीण खौफ में हैं. उन्होंने वन विभाग से पिंजरा लगवाने की मांग की थी. इसी के तहत वन विभाग ने कई गांवों में पिंजरे लगवा रखे हैं. ग्रामीणों से कहा कि अकेले बाहर न निकले. यह जोखिम भरा हो सकता है.
यह भी पढ़ें : बहराइच में मासूम और महिला पर तेंदुए ने किया हमला, दोनों की हालत गंभीर
यह भी पढ़ें : बहराइच में मासूम और महिला पर तेंदुए ने किया हमला, दोनों की हालत गंभीर
यह भी पढ़ें : बहराइच में घर के पीछे छिपे तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को दबोचा, जंगली जानवर ने महिला पर किया हमला, मौत